〈房產〉北市中山運動中心周邊產品多元 成交件數居運動宅第一

後疫情時代到來，房仲依據實價登錄資料，統計今年來雙北市各運動中心周遭房市交易，台北市交易量排第一的是中山運動中心周邊，以 547 件獲得「最受歡迎運動宅」，新北市則以淡水運動中心周邊交易突破 1300 件最高。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，中山運動中心周邊是台北市較早開發的區域、商店林立。另外，中山區的產品多元，可以滿足不同族群的居住需求，依成交產品別檢看，有適合小資或單身族群的「低總價套房」，今年以來成交件數達 244 件；同時也有適合小家庭的兩房或三房，成交件數也在 200 件以上。生活便利加上各種房型應有盡有，從成交件數可以看出中山運動中心周邊的客群廣大，是民眾購屋時的優質選項。

台北市中正運動中心周邊區域則每坪平均成交 101.3 萬元，堪稱「最貴運動宅」。陳金萍指出，中正運動中心位於信義路一段，向前走是台大醫院、向後走則有自由廣場，顯示其周邊生活機能完整。再加上運動中心，周邊的社區居民大多數的生活需求，都能就近滿足。

至於新北市，交易件數最多的區域，就屬淡水國民運動中心周邊，交易件數達 1352 件，是第二名的兩倍之多。陳金萍分析，淡水國民運動中心可說是淡海新市鎮內的公共建設之一，此處規劃為住宅區，居住於附近的民眾能就近前來運動。另外，周邊有家樂福、新市國小、行政機關、淡海輕軌淡水行政中心 (V07) 站，全部在走路 10 分鐘以內的距離。

此外，觀察各區國民運動中心周邊房價，其中，鶯歌、五股、林口漲幅都在一成以上，漲勢較為明顯。