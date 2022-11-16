文華苑頂樓戶13.74億元成交 創今年豪宅交易最高總價

豪宅「文華苑」已有 3 年無成交易紀錄，今年 7 月有新交易，為 14 樓頂樓戶，連同 14 個車位，共 700.24 坪，交易總價 13.74 億，創新今年最高豪宅交易金額，換算每坪價格 244.6 萬元，也改寫社區成交新高，新買方為凱叡物業無貸款買入。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，「文華苑」以酒店式管理著稱，不僅戶戶都是大坪數，規格由 270 坪起跳，也有 540 坪的高規格合併戶，過去 13 樓戶最高單價 214 萬元，如今頂樓戶創下 244.6 萬元新高價，刷新「文華苑」社區紀錄。

豪宅「文華苑」坪數大、總價高，各項規格也攻頂，入手的富豪每戶至少配備 6-7 個車位，雙拼大戶則是 14 個車位，一個車位也要 350 萬起跳。

觀察今年最高總價豪宅，「文華苑」不僅是最高總價的豪宅，也是唯一超過十億元的豪宅交易，第二名為總價 8 億 2575 萬的松濤苑 11 樓，第三名為 4.9 億的昇陽敦凰。

台灣房屋統計，今年截至目前為止，總價 3 億元以上豪宅交易，累積達共 20 筆，其中以「One Park Taipei 元利信義聯勤」和「西華富邦」各有 6 筆交易，形成台北市高總豪宅雙強鼎立的局面。