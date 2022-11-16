〈房產〉「三鶯線永吉公園站捷運開發案」招商 預計吸引8億元投資

「三鶯線永吉公園站捷運開發案」已正式公告招商，今 (16) 日辦招商說明會，永吉公園站是捷運三鶯線最先啟動的捷運站區內素地開發案，預估引入投資總金額達 8 億元，說明會吸引富邦、昇陽、達欣、冠亘、寶徠等眾多國內開發商及投資人出席。

捷運三鶯線永吉公園站位於鶯歌區鶯桃路上，鄰近鶯歌市區及鳳鳴重劃區，開發基地面積約 598 坪、形狀方整，面對 5000 坪永吉公園，擁有永久綠地景觀，開發大樓預估可興建地上 18 層、地下 3 層，總樓地板面積約 5000 坪，未來以素地交由投資人開發興建並由捷運局委託投資人代建捷運出入口，可與捷運永吉公園站連通，低樓層適合規劃多元化之商業設施，提供通勤及周邊居住人口消費需求，並具備到站即到家的捷運宅優勢。

新北市政府捷運工程局鄭智銘代理副局長表示，永吉公園站開發基地具有極佳潛力，與以往捷運土地開發案之捷運共構不同，此案為單純素地，以捷運出入口及空橋與車站連通，基地極具規劃設計的彈性。加上面臨永吉公園享有寬廣之視野，周邊有永吉公園、永吉國小等學區，鄰近大湳交流道、鶯歌火車站及未來臺鐵鳳鳴臨時站啟用等優勢，預期為該區域未來極具潛力之開發案。如開發做住宅產品，具有到站就到家的便捷性，對於年輕家庭具有相當潛力。

「三鶯線永吉公園站捷運開發案」已於 2022 年 10 月 31 日正式公告徵求投資人，於 2023 年 3 月 30 日截止投標後，就開發內容、亮點營造、建築設計等開發建議書內容及承諾地主最低分配比率進行綜合評選作業，並由仲量聯行會協助。

