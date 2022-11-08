〈房產〉Q2房貸期數289期平歷史新高 桃南高新竹都超過25年

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，今年第二季新增房貸貸款期數連續兩季都是創歷史新高的 289 個月，顯示面對房價居高不下，購屋人選擇以拉長貸款年限方式，以求降低每月房貸負擔，其中桃園、台南、高雄與新竹縣市，房貸期數都拉長到超過 300 期。

此趨勢顯示，過去一段時間的房市飆漲區，連帶也出現房貸越揹越久的現象。信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，高房價時代，要取得一間屬於自己的房子，有時候需要長輩幫忙，購屋人還會透過 30 年期房貸降低購屋負擔，以前 20 年期房市是市場主流，現在則是 30 年期才是市場主流，手頭上資金比較緊的民眾，或者想要多留點現金在身上的房貸族，甚至還會搭配 3 年的寬限期，降低初期的每月還款負擔，30 年期房貸一方面可降低購屋人每月負擔，同時也增加民眾對房價的負擔能力，推升房價走揚。

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，今年第二季的房貸期數全國為 289 期，約 24 年，此季房貸期數創新高包括新北市的 298 期，桃園市 301 期，台中市 298 期，超過 300 期則有台南市 302 期，高雄市 302 期，新竹縣高達 311 期，高於六都，新竹市則也達 303 期，這些區域的平均房貸都達到 25 年。

2016 年平均房貸期數都在 241-245 期，不過之後一路走高到 289 期，曾敬德表示，以同樣月付款 4.97 萬元試算，利率 1.81%，20 年期房貸可以申貸千萬元，不過 30 年期則可以貸到 1380 萬元，無形中可多增加約 380 萬元的購買力，不過 30 年期房貸繳款時間長，加上利率也已經走升一小段，房貸族的房貸支出也隨之增加。