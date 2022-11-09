〈房產〉全台上半年房屋空置率大增 創近10年最大增幅

根據台灣官方最新公布的低度用電資料顯示，2022 年上半年低度用電的比例增加到 9.52%，較上期增加 0.86 個百分點，不僅是連續下降的趨勢反轉，也是近 10 年以來最大的增幅，反映在 5、6 月調查期間低度用電的戶數明顯增加。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，今年上半年統計低度用電時間點是 5、6 月的平均用電數據，那段時間剛好就是疫情每天破萬人，防疫旅館擠滿人的時間點，倘若有些小宅本身用電量就比較少，又有一段時間住到防疫旅館，就可能出現低度用電的狀況，以近年空置率一直隨景氣穩定下降趨勢來看，上半年房市還在景氣高峰末端，突然出現不尋常的大幅度增加，恐怕不只是因為單純的市場因素。

低度用電的長期趨勢變化，2009 年統計初期就是長期高點的 10.68%，隨後多數時間都是呈顯緩步穩定下降趨勢，一直到今年上半年才出現大幅度的增加，從去年下半年的 8.66%，一口氣增加到 9.52%，增加了 0.86 個百分點，增加幅度是近 10 年新高，過去一段時間空置率走勢大致隨景氣復甦，購屋需求增加而降低。

依今年上半年資料顯示，全國各縣市低度用電住宅比率，持續以 6 都與新竹縣、新竹市較低，6 都中僅有高雄市低度用電住宅比率高於全台平均，其餘 5 都皆低於全台平均水準，反映都會區人口集中等狀況。

另外，全台新建餘屋於 2020 年下半年至 2021 年下半年數量呈現平穩，均維持在 7 萬宅左右，2022 年第 1 季為 7 萬 4927 宅，2022 年第 2 季為 7 萬 7454 宅。2022 第 2 季數量較上季增加 2527 宅（+3.37%），較去年同期增加 7405 宅（+10.57%），反映市場新成屋落成數量增加，新建餘屋同步走高。

長期觀察，新建餘屋（待售）住宅數量自 2018 年第 2 季 8 萬餘宅達到近年高點後，呈緩步下降趨勢，雖然 2022 年第 1 季、第 2 季數量相對上季、上年同季增加，但長期來看，仍維持在 7-8 萬宅之間。