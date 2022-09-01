富國銀行：美股可能再跌9% 金融市場流動性出現「裂縫」

富國銀行 (Wells Fargo) 表示，美國股市可能將再跌 9%，並警告隨著美聯準會 (Fed) 持續升息，市場流動性可能會開始出現「裂縫」。

富國銀行分析師表示，預估標準普爾 500 指數將跌破 4,000 點，之後下個關鍵支撐點為 3,900。此外，跌破 6 月盤中低點 3,636 點的可能性再度成為話題。

今年來美股持續震盪，在截至 6 月的半年內，股市大幅走低，因為 Fed 開始大舉升息，試圖抑制通膨飆升。隨後從 6 月中旬到 8 月中旬，由於市場押注 Fed 將隨著經濟放緩而放緩升息，標準普爾 500 指數從 3,363 點漲至 4,305 點。

然而，在近期 Fed 明確表示，有意透過積極升息抑制通膨後，股市反彈失去動力，並再次下跌，標準普爾 500 指數週二跌破 4,000 點，週三標普 500 指數收跌 0.78%，報 3,955 點。

富國全球市場策略主管 Paul Christopher 指出，值得擔憂的是市場開始出現壓力，尤其在流動性方面，金融市場流動性出現裂縫。隨著 Fed 收緊貨幣政策，公司債市場尤其顯示出一些壓力跡象。

富國銀行表示，升息預期將使美國經濟在 2023 年年中陷入衰退。經濟成長已經在放緩，家庭儲蓄耗盡，經通脹調整後的家庭收入迅速下降，住房也變得越來越難以負擔。