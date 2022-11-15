美國10月PPI月增0.2% 低於預期 顯示通膨的確放緩

美國勞工統計局周二 (15 日) 指出，10 月批發物價漲幅低於預期，強化了通膨正在減弱的希望。

衡量企業市場成品價格的生產者物價指數 (PPI) 本月上漲 0.2%，低於《道瓊》估計的 0.4%。

與道瓊工業平均指數掛鉤的股票期貨在 PPI 發布後不久上漲 400 多點，反映出市場預期自 1980 年代初以來最高的生活成本上漲即使沒有回落，也正在放緩。

與去年同期相比，PPI 上漲 8%，低於 9 月的 8.4%，也低於 3 月創下的 11.7% 歷史高點。

剔除食品、能源和貿易商服務，PPI 月率和年率分別上漲 0.2% 和 5.4%。不包括食品和能源的核心 PPI 月率持平，年率上漲 6.7%。

通膨放緩的一個關鍵因素是該指數的服務成分下降 0.1%。這是該指標自 2020 年 11 月以來首次出現下滑。商品最終需求價格上漲 0.6%，為 6 月以來最大漲幅，主要歸因於能源反彈，其中汽油價格上漲 5.7%。

能源成本增加 2.7%，食品價格增加 0.5%。

PPI 通常被認為是通貨膨脹的良好領先指標，因為它衡量最終進入市場的通路價格。PPI 不同於更普遍認知的消費者物價指數 (CPI)，因為前者衡量生產者在批發層面收到的價格，而 CPI 反映消費者實際支付的價格。

當上周 CPI 顯示單月上漲 0.4%、低於 0.6% 的預期時，通膨至少正在放緩的希望飆升。7.7% 的年增率低於 6 月 9% 的 41 年高點。在 CPI 報告發布後，股市也出現飆升。

Fed 官員一直在提高利率以期降低通貨膨脹。今年 6 次升調基準借款利率，累計調升 3.75 個百分點，為 14 年來最高水平。

Fed 副主席布雷納德 (Lael Brainard) 周一 (14 日) 表示，她預計升息步伐很快就會放緩，但利率可能仍會走高。