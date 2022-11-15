等待PPI數據發布+消化Fed官員談話 美債殖利率下跌

由於市場等待 10 月生產者物價指數 (PPI) 數據的發布，並消化 Fed 理事們的評論，美國國債殖利率周二 (15 日) 下跌。

美東時間清晨 7 點 10 分，指標 10 年期國債殖利率下跌 7.1 個基點至 3.796%。2 年期國債殖利率下跌 6.6 個基點至 4.342%。

殖利率和價格成反比。1 個基點相當於 0.01 個百分點。

交易員期待周二稍後公布的最新 PPI 數據。PPI 以衡量支付給生產者的商品和服務價格走勢來反映批發通膨。

上周四 (10 日) 公布的消費者通膨數據暗示通膨正在冷卻，市場希望 PPI 也能更清楚地顯示整體通膨正在降溫。

Fed 理事沃勒 (Christopher Waller) 周一 (14 日) 表示，上周的數據只是整體情況的一部分，在得出任何結論之前必須考慮其他數據點。

他還表示，Fed 將考慮放慢升息步伐，但暫時不會暫停升息。

Fed 副主席布雷納德 (Lael Brainard) 也在周一發表的講話中暗示升息可能放緩。

投資人一直在密切關注 Fed 官員的評論，因為對 Fed 未來政策的不確定性以及對升息步伐導致美國經濟陷入衰退的擔憂仍在繼續。