〈財報〉雖通膨當前 家居裝修需求仍旺 家得寶上季業績超出預期

家得寶 (Home Depot)(HD-US) 周二 (15 日) 財報顯示其營收成長近 6% 至 389 億美元，超出分析師預期。即使成本上升和宏觀經濟壓力，該零售商繼續吸引客戶上門。

該公司股價在周二盤前交易中上漲 2.3%。

該公司獲利為 43 億美元，攤薄後每股獲利 4.24 美元，高於去年同期的 41 億美元，合 3.92 美元。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，家得寶財報數字與分析師預期相比如下：

●每股獲利 4.24 美元，高於預期的 4.12 美元

●營收 388.7 億美元，高於預期的 379.6 億美元

由於消費者一直面臨持續的通貨膨脹，投資人一直在關注家得寶的業績，以了解裝修和自己動手裝修房屋的支出是否仍在持續。

家得寶表示，雖然其客戶交易量略微下降 4%，但其平均帳單金額上漲約 9%。

此外，受價格上漲和專業建築商對家居裝修工具的穩定需求推動，家得寶上季同店銷售額超出分析師的預期。

自年初以來房貸利率翻了一倍以上，客戶堅持使用目前房貸較低的房屋並對其進行翻新，而不是購買新屋，這提振了對家得寶工具和配件的銷售需求。

雖然 8 月房價連續第二個月下跌，引發了人們對消費者投資房屋信心的擔憂，但分析師表示，裝修活動依然健康，改造支出仍接近歷史高位。

該公司還重申其 2022 財年可比銷售額成長預測約為 3%。

根據 Refinitiv IBES 的數據，家得寶的第 3 季可比銷售額成長 4.3%，高於預計成長 3.1%。