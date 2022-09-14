美國8月PPI年增8.7%低於預期 連兩月下降

美國勞工部周三（14 日）公布的數據顯示，8 月生產者物價指數（PPI）年增 8.7%，低於市場預期的 8.8% 和 7 月的 9.8%，已連兩月下降，為 2021 年 8 月以來最低增速，而能源成本下降是推動 8 月 PPI 回落主因，不過 8 月核心 PPI 增幅 依然高於預期。

美國 8 月 PPI 回落至 8.7%，低於預期。(圖片：ZeroHedge)

8 月 PPI 月增率報 - 0.1%，符合預期，高於修正後前值 - 0.4%；另外 8 月核心 PPI 年增 7.3%，高於市場預期的 7.1%，前值自 7.6% 上修至 7.7%；8 月核心 PPI 月增 0.4%，高於市場預期的 0.3%，前值自 0.2% 上修至 0.3%。

美國 8 月核心 PPI 年增率仍高於市場預期。(圖片：ZeroHedge)

觀察數據細項，商品價格下降 1.2%，其中逾 4 分之 3 可歸因於汽油價格持續下跌，該指數下降 16.2%。食品價格與上月持平。扣除食品與能源的商品成本連續第二個月上升 0.2%。

雖然 8 月汽油價格有所回落，但生產商面臨服務價格與一些商品如建築設備和飲料成本上升。8 月服務價格上漲 0.4%，為 3 個月來最大漲幅，其中 40% 的成長是由於燃油零售商的利率提高，其利潤成長 14.2%。

8 月 PPI 回落主因是由於能源成本下降推動。(圖片：ZeroHedge)

8 月剔除食品、能源與貿易服務的生產者價格指數，較 7 月上升 0.2%，較去年 8 月上升 5.9%，表明生產管道的通膨狀況仍持續存在。

8 月 PPI 回落讓通膨壓力有喘息空間，美股周三開盤走高，但隨後漲勢收窄，截稿前，道瓊工業指數轉跌近 0.1%，那斯達克綜合指數上漲 0.16%，標普 500 指數漲 0.04%，費城半導體指數漲近 0.2%。