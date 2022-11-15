〈美股13F報告〉大賣空本尊清倉美股後Q3恢復買進 並加碼監獄股

電影「大賣空」主角原型、Scion 資產管理公司的貝瑞 (Michael Burry) 之前幾乎清空美股，但最新資料顯示，他在第 3 季買進少數幾檔新股票，並加碼監獄股部位。

根據周一 (14 日) 披露的申報文件，貝瑞在第 3 季新買進價值 780 萬美元的私人監獄 CoreCivic(CXW-US) 股票，並提高對私人監獄 GEO 集團 (GEO-US) 的持股。GEO 如今成為貝瑞最大持股，約占總資產 37%。

貝瑞另外新增幾家公司的股票，包括媒體集團 Qurate Retail(QRTEA-US)、火箭製造商 Aerojet Rocketdyne 控股公司 (AJRD-US)，並買進 Liberty Latin America(LILA-US) 和 Charter Communications(CHTR-US)。

貝瑞第 3 季的持股變動迥異於第 2 季，他當時把手上 11 檔股票——包括 Alphabet(GOOGL-US)、Meta(META-US) 等——全部清空，只保留 GEO 一檔股票。Alphabet 和 Meta 的股價在第 3 季期間大幅下跌。

貝瑞買進的數家公司股票周一幾乎全部上漲，Qurate 上漲 4.7%，GEO 漲 2.8%，CoreCivic 攀升 2.3%，只有 Charter Communications 收黑。

Geo、CoreCivic、Aerojet 今年來都上漲，跑贏標普 500 指數 (今年來下跌 16.3%)，Qurate 和 Liberty 今年來分別下跌 76% 和 28.5%。

貝瑞因成功押注 2008 年金融海嘯前而成名，今年因為經濟即將陷入不景氣，發言備受關注，並成為社群媒體上的指標人物。例如，他最近曾警告市場正在「犯傻」，以及地緣政治動盪不安。