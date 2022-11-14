Fed理事又放鷹 央行停止升息前 仍有一段路要走

Fed理事沃勒警告，現在離央行暫停升息還有一段距離。(圖: AFP)
Fed理事沃勒警告，現在離央行暫停升息還有一段距離。(圖: AFP)

儘管美國上周消費者物價指數（CPI）傳來好消息，但聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）仍表示，在 Fed 停止升息前，「我們仍有一段路要走」。

在 Fed 多次升息 3 碼（75 個基點）後，雖然央行官員可能在下次會議或之後的會議將升幅縮小至 50 個基點，但沃勒警告，現在離央行暫停升息還有一段距離。

沃勒周一（14 日）在瑞銀集團於雪梨舉辦的一場論壇上表示，利率將持續上升，並停留在高點一段時間，直到通膨降至接近目標。他說：「我們仍有一段路要走，不會在未來一兩次會議劃下句點。」

Waller 一直是 Fed 較為鷹派的決策官員之一，主張緊縮貨幣政策，以抑制通膨。

Fed 主席鮑爾等央行官員本月也先後表示，升息離結束仍遠，但央行可能很快就會放慢步調。

沃勒這番話，引發日元兌美元匯價周一盤中貶 0.8% 至 139.94 日元澳幣也貶 0.3%。

最新數據顯示，美國 10 月 CPI 較去年同期攀升 7.7%，時隔七個月再度回落至 8% 以下，為 1 月以來最小增幅。美國 10 月核心 CPI 升 6.3%，9 月為 6.6%。這項數據升高 Fed 下月將升息幅度縮小至 2 碼的機率。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+22.14%

$12,214

原投組報酬率

+14.04%

$11,404

投組標的成分

  • 40%

    美時

    1795

  • 20%

    醣聯

    4168

  • 20%

    胡連

    6279

  • 10%

    保瑞

    6472

  • 10%

    國泰美國費城半導體基金ETF

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞