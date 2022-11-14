Fed理事又放鷹 央行停止升息前 仍有一段路要走

儘管美國上周消費者物價指數（CPI）傳來好消息，但聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）仍表示，在 Fed 停止升息前，「我們仍有一段路要走」。

在 Fed 多次升息 3 碼（75 個基點）後，雖然央行官員可能在下次會議或之後的會議將升幅縮小至 50 個基點，但沃勒警告，現在離央行暫停升息還有一段距離。

沃勒周一（14 日）在瑞銀集團於雪梨舉辦的一場論壇上表示，利率將持續上升，並停留在高點一段時間，直到通膨降至接近目標。他說：「我們仍有一段路要走，不會在未來一兩次會議劃下句點。」

Waller 一直是 Fed 較為鷹派的決策官員之一，主張緊縮貨幣政策，以抑制通膨。

Fed 主席鮑爾等央行官員本月也先後表示，升息離結束仍遠，但央行可能很快就會放慢步調。

沃勒這番話，引發日元兌美元匯價周一盤中貶 0.8% 至 139.94 日元，澳幣也貶 0.3%。

最新數據顯示，美國 10 月 CPI 較去年同期攀升 7.7%，時隔七個月再度回落至 8% 以下，為 1 月以來最小增幅。美國 10 月核心 CPI 升 6.3%，9 月為 6.6%。這項數據升高 Fed 下月將升息幅度縮小至 2 碼的機率。