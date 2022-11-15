深圳擬由政府接替商業銀行 成為商品房預售資金監管主體

據《經濟通通訊社》報導，上周深圳市人大常委會於官網發布關於《暫時停止適用〈深圳經濟特區房地產轉讓條例〉有關規定的決定 (草案)》，公開徵求意見。擬由政府接替商業銀行成為監管主體。

公告稱，暫停前述轉讓條例當中與金融機構監管有關的部分規定，且明確深圳商品房預售資金監管模式正在推動改革，政府將接替商業銀行成為監管主體。徵求意見的截至日期為 2022 年 11 月 16 日。

另根據《21 財聞匯》報導，深圳市規劃和自然資源局日前發布《深圳市非商品性質房地產轉讓辦法 (徵求意見稿)》，公開徵求意見，也將於 2022 年 12 月 12 日舉辦聽證會。

該辦法共 15 條，主要從政策適用範圍、政府資產處置、不同用途和類型房地產進入市場轉讓的規定、REITs 申報、強製過戶等特殊情形處理以及業務的辦理流程、不動產登記和政策銜接等方面作出規定，有效期為 5 年。當中，第 5 條對產業用地的非商品性質廠房 / 研發用房轉讓，做了明確說明，非商品性質廠房、研發用房、倉儲、物流建築等房地產建成滿 10 年後，可依規定補繳地價後進入市場，限整體轉讓。

從整體層面來看，近期中國房地產行業迎來利多。中國央行、銀保監會於日前發布《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，對房地產金融領域作出工作部署。該通知有 16 個主要內容，包括主管部門主要圍繞保持房地產融資平穩有序、積極做好保交樓金融服務、以及積極配合做好受困房地產企業風險處置、依法保障住房金融消費者合法權益、階段性調整部分金融管理政策等部署工作，還有允許開發貸展期、保持信託等資管產品融資穩定等重要變化。

上述通知發布後，處於低谷的房地產行業彷彿被注入強心針，資本市場隨即出現反應，周一 (14 日) 碧桂園等房企盤中一度漲逾 50%，龍光、富力集團等漲幅也達 30% 以上。

報導指出，目前一手房市和二手房市的整體表現維持平淡。另外有深圳房企業者表示，「融資端是有起色，但我們會更加關注市場表現。」