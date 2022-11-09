中國房市黃金年代逝去 百富榜許家印跌落至172名

中國 2022 年「胡潤百富榜」出爐，曾經是 TOP 50 常客的房地產富豪家族，如今僅剩三席，中國恒大集團創辦人許家印更跌落至第 172 名，凸顯房市黃金年代逝去，財富泡沫破滅。

胡潤研究院周二（8 日）發布的「胡潤百富榜」顯示，往昔 TOP 50 常客，包括中國恒大許家印家族、碧桂園 (02007-HK) 楊惠妍家族、融創 孫宏斌家族、龍湖 (00960-HK) 吳亞軍家族、世茂集團 (00813-HK) 許榮茂家族、萬達王健林家族等房地產富豪家族，在新一期榜單中，僅剩三席。

最新「胡潤百富榜」顯示，房地產行業名次最高者是王健林家族，位居第 32 名，如今財富已腰斬至人民幣（下同）1,000 億元。

曾經高居富豪榜第 4 名的楊惠妍家族，今年降至第 47 名，資產總額共 750 億元，較去年大幅縮水 59%，是今年榜單上財富下降最多的家族。

另一個仍擠進 TOP 50 的房地產豪門，是吳亞軍家族，以 735 億元的財富，名列第 50 名。

許家印、孫宏斌、許榮茂等家族則被踢出前 100 名榜單。2016 年起，連續居於 TOP 10 的許家印家族，在 2021 年財富急遽縮水逾 1,600 億元後，今年持續縮減，以 300 億元的身家掉落至第 172 名，較上年再降 102 名。許榮茂和孫宏斌家族則分別位居第 129、287 名。

隨著房市深度調整，企業信用事件頻發，各大建商的股價閃崩，跌落谷底。截至股市周二（8 日）收盤，今年來龍湖、碧桂園的股價累計分別暴跌逾 60%、75%。以 3 月停牌時總市值粗略估計，中國恒大、融創中國的市值分別較 2017 年高點跌掉 3,000 億港元、1,000 億港元以上。