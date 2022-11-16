景氣低迷 中國10月房價寫下七年來最大跌幅

中國 10 月房價寫下七年來最大跌幅，連續第 14 個月走下坡，房市景氣低迷，已促使決策官員出手拯救房市。

中國國家統計局周三（16 日）公布的數據顯示，上月 70 座城市新屋價格（不包括保障房）較 9 月跌 0.37%，連續第 14 個月走低。中古屋市場的表現更差，下跌 0.47%，為 2014 年以來最大跌幅。

房市景氣低迷是拖累中國經濟的主要因素之一，原因是資金緊張的建商大砍投資，民眾也寧願把錢存在銀行。因此，房價下跌，幾乎未提振潛在購屋者的信心。

中指控股副研究總監 Chen Wenjing 說：「10 月國內市場改善的幅度比預期差，本月到目前為止，我們還沒看到好轉跡象。買家要走出觀望模式，這需要時間。」

在過去一周裡，政府官員採取明確措施，力圖減輕封控措施對經濟的衝擊，並出手拯救房市，這是政府將注意力轉向振興經濟的強烈徵兆。

中國央行與銀保監會，上周五印發「關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作」內部通知，包括六大方面、16 條具體措施，為今年來最大房市支持政策。

第一財經報導，多名消息人士已確認該文件真實性，北方某省市銀保監局透露，已於上周六下午收到文件，並按要求轉給各銀行、保險機構。

中國銀保監會、住建部及人民銀行，周一也聯合發布《關於商業銀行出具保函置換預售監管資金有關工作的通知》，宣布建商取得的預售屋資金，不只可拿來蓋房子，也可用來還債，以減輕建商流動性壓力。