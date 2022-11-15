中國救房市 宣布預售屋資金可蓋樓也可還債

中國政府再度出手救房市，宣布建商取得的預售屋資金，不只可拿來蓋房子，也可用來還債，以減輕建商流動性壓力。

中國銀保監會、住建部、人民銀行周一（14 日）聯合發布《關於商業銀行出具保函置換預售監管資金有關工作的通知》，支持「優質」建商可向商業銀行申請出具保函置換監管額度內資金，置換金額不得超過監管帳戶中確保建案竣工交付所需資金額度的 30%。

這些資金是屋主預先付給建商的資金，且預售屋資金是建商最大資金來源。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，以保函置換部分監管資金，意在為建商減輕流動性壓力，控制建商信用風險。王青說，此舉也意味著監管機關對預售款監管採取更加靈活的方式。

當然，並非所有建商都可動用預售監管資金。中國政府特別強調，對債權債務關系複雜、涉案涉訴糾紛較多、對外擔保額度過大、施工進度明顯低於預期的建案，銀行應審慎出具保函。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，這說明此次銀行保函政策，主要是支持短期有流動性風險、基本穩健的建商，排除具明顯爆雷風險的建商。

在資金用途方面，中國政府規定，建商要按規定使用保函置換的預售監管資金，優先投入建案工程建設、償還建案到期債務，不得用於購置土地、新增其他投資、償還股東借款。建商要按約定承擔監管賬戶內的資金補足義務，確保建案建設資金充足。

嚴躍進說：「此次被置換出來的預售資金，在使用方面已有非常大的創新，通俗說『可以蓋樓，也可以還債』。過去有些地方比較僵硬，只限定為『蓋樓』。這也有助於建商透過此類資金，更好地償還債務，更好地化解債務風險。」