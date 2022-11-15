〈美股13F報告〉全球最富有家族砍倉新興市場ETF、美國市政債

最新文件顯示，負責為全球最富有家族沃爾頓家族 (the Waltons Family) 管理財富的投資機構 Walton Investment Team(WIT)，在第三季減持新興市場基金和美國市政債券。

根據提交給美國證券交易委員會 (SEC) 文件，截至 9 月 30 日，WIT 的持有的美股價值約 35 億美元，較第二季減少 5.35 億美元。WIT 主要投資成本較低的 ETF。

在新興市場狀態不佳的情況下，WIT 上季減持幾檔追蹤新興市場指數的 ETF，包含先鋒 (Vanguard) 和 iShares 的 ETF，但最大持股依然是先鋒富時新興市場 ETF，即使被砍倉，WIT 持有的 VWO 價值仍高達 11 億美元。

今年迄今，iShares MSCI 新興市場 ETF(代號 EEM) 已跌約 23%，先鋒先鋒富時新興市場 ETF(代號 VWO) 也跌約 22%。

WIT 同時增持 1.249 萬股的 Snowflake(SNOW-US)，價值約 210 萬美元，以及 1.373 萬股的生技公司 Verve Therapeutics(VERV-US)。

根據彭博億萬富翁指數，沃爾頓家族不僅是全美最富有的家族，也是全球最富有家族之一，其財富主要來自連鎖零售企業沃爾瑪 (Walmart)，淨資產約 2250 億美元。

根據 SEC 規定，管理規模超過 1 億美元資產以上的機構，必須在每季結束後 45 天內向 SEC 揭露持股狀況，但部分家族辦公室可例外。