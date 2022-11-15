〈美股13F報告〉波克夏Q3新建倉逾41億美元台積電 加碼能源股、重砍2檔金融股

波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 周一 (14 日) 美股盤後公布第三季持股變動，除了繼續加碼雪佛龍、西方石油兩大能源股之外，還重砍紐約梅隆銀行和美國合眾銀行，並首度敲進價值超過 41 億美元的台積電。

美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，截至 9 月 30 日，波克夏共投入約 90 億美元在美國股市，其中約三分之一資金流向能源股。在大手筆加碼之後，波克夏目前持有 1.65 億股的雪佛龍，價值 238 億美元，以及 1.94 億股、價值 119 億美元西方石油。

波克夏上季大砍部分金融股持股部位，分別削減 4212 萬股的美國合眾銀行與 1015 萬股的紐約梅隆銀行，並繼續減持連鎖超市克羅格和通用汽車。

值得注意的是，波克夏 Q3 難得再出手買進科技股，首度敲進約 6010 萬股的台積電 ADR，價值 41.2 億美元，持股比重近 1.4%。其他新建倉股票還有建材公司 Louisiana-Pacific 與投資銀行傑富瑞 (Jefferies)。

整體來看，波克夏今年前三季共斥資 660 億美元買進股票，是去年同期高出 13 倍多。

每一季結束約 45 天，波克夏與其他大型機構會向 SEC 提交 13-F 文件，說明各自持股情況。

波克夏 Q3 主要持股變動：

波克夏 Q3 持股變動 (圖：DATAROMA)

波克夏 Q3 13F 文件：請見此