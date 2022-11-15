〈美股13F報告〉波克夏Q3新建倉逾41億美元台積電 加碼能源股、重砍2檔金融股

波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 周一 (14 日) 美股盤後公布第三季持股變動，除了繼續加碼雪佛龍、西方石油兩大能源股之外，還重砍紐約梅隆銀行和美國合眾銀行，並首度敲進價值超過 41 億美元的台積電。
美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，截至 9 月 30 日，波克夏共投入約 90 億美元在美國股市，其中約三分之一資金流向能源股。在大手筆加碼之後，波克夏目前持有 1.65 億股的雪佛龍，價值 238 億美元，以及 1.94 億股、價值 119 億美元西方石油。
波克夏上季大砍部分金融股持股部位，分別削減 4212 萬股的美國合眾銀行與 1015 萬股的紐約梅隆銀行，並繼續減持連鎖超市克羅格和通用汽車。
值得注意的是，波克夏 Q3 難得再出手買進科技股，首度敲進約 6010 萬股的台積電 ADR，價值 41.2 億美元，持股比重近 1.4%。其他新建倉股票還有建材公司 Louisiana-Pacific 與投資銀行傑富瑞 (Jefferies)。
整體來看，波克夏今年前三季共斥資 660 億美元買進股票，是去年同期高出 13 倍多。
每一季結束約 45 天，波克夏與其他大型機構會向 SEC 提交 13-F 文件，說明各自持股情況。
波克夏 Q3 主要持股變動：
- 新建倉：台積電 (TSM-US)、Louisiana-Pacific(LPX-US)、傑富瑞金融集團 (JEF-US)
- 加碼：雪佛龍 (CVX-US)、西方石油 (OXY-US)、派拉蒙 B 類股 (PARA-US)、Celanese(CE-US)、RH(RH-US)
- 減持：動視暴雪 (ATVI-US)、美國合眾銀行 (USB-US)、紐約梅隆銀行 (BK-US)、克羅格 (KR-US)、通用汽車 (GM-US)
- 清倉：STORE Capital(STOR-US)
- 持平：蘋果 (AAPL-US)、美國銀行 (BAC-US)、可口可樂 (KO-US)、惠普 (HPQ-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、嬌生 (JNJ-US)
- 前五大持股：蘋果、美銀、雪佛龍、可口可樂、美國運通 (AXP-US)
波克夏 Q3 13F 文件：請見此