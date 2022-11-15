〈美股盤後〉Fed再放鷹 美股主指盡墨 台積電ADR盤後飆

華爾街消化拜習會與聯準會官員釋出的鷹派訊號，美股主指週一 (14 日) 美股震盪收黑，房地產和非必需品板塊領跌，道瓊指數跌逾 200 點，那斯達克指數挫逾 1%，標普和費半指數下滑近 1%，台積電 ADR 盤後股價飆升逾 7%。

政經方面，美國聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 上週日 (13 日) 釋出鷹派言論表示，儘管上週公布的美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 傳來好消息，聯準會距離本輪升息終點仍有一段遠路要走。

美國聯準會副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 週一表示，聯準會應該可能很快就會縮減升息幅度，但她強調聯準會還有很多額外的工作要做以降低通膨，引發投資人不安情緒。

期中選舉持續開票中，民主黨保留對參議院的控制權，而共和黨似乎準備控制眾議院，儘管差距小於預期。

美國總統拜登 (Joe Biden) 週一結束與中國國家主席習近平長達 3 個小時的會談，習近平提出推動美中關係重回健康穩定發展，拜登則表達美國一中政策不變，反對中方脅迫台灣作為。

美中為建立更頻繁的溝通，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 暫定明年初將出訪中國，被外界視為美中關係解凍的跡象。

美國主要液化天然氣出口商 Freeport LNG 週一傳出可能會將德州工廠停運時間延長至 12 月。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.35 億例，死亡數突破 661 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週一 (14 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅醫療保健收紅，跌幅前三名有房地產 (-2.65%)、非必需消費品 (-1.71%) 和金融 (-1.27%) 板塊。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王多收黑。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.95%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.74%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.25%；Meta (META-US) 上漲 1.06%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.28%。

道瓊成分股互有消長。沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 2.94%；家得寶 (HD-US) 下跌 2.55%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.24%；Merck (MRK-US) 上漲 2.44%；嬌生 (JNJ-US) 上漲 1.57%。

費半成分股普遍疲軟。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.20%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.64%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.14%；美光 (MU-US) 下跌 1.18%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.26%；高通 (QCOM-US) 跌 0.52%；AMD (AMD-US) 上漲 1.60%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.40%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.75%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.37%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.14%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 收黑 1.40% 至每股 72.80 美元，盤後飆漲逾 7% 。最新申報文件顯示，股神巴菲特旗下波克夏 · 海瑟威和避險基金老虎全球皆新增買入台積電。

亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.28% 至每股 98.49 美元。科技裁員海嘯來襲，亞馬遜計劃裁掉 10,000 名員工，最快本週啟動裁員計畫，這可能是該公司史上最大規模的裁員。

聯邦快遞 (FDX-US) 下跌 0.44% 至每股 174.76 美元。聯邦快遞旗下的貨運公司 FedEx Freight 上週末證實公司將在 12 月初讓一些卡車司機放無薪假，主因是當前業務狀況影響貨運量。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.95% 至每股 148.28 美元。消息人士稱，蘋果並不尋求在 iPhone 上增加更多的廣告，並對目前的收入增長感到滿意。

全球汽車製造商 Stellantis (STLA-US) 下滑 0.47% 至每股 14.80 美元。德國晶片製造商英飛凌 (Infineon) 週一宣布與全球汽車製造商 Stellantis (STLA-US) 簽署一份不具約束力的諒解備忘錄 (MoU)，提供多年的碳化矽半導體。

羅氏 (Roche) ADR (RHHBY-US) 走低 4.58% 至每股 41.27 美元。羅氏藥廠旗下阿茲海默症藥廠候選藥物未能顯示出減緩失智症進展的效果，競爭對手 Biogen (BIIB-US) 上漲 3.32%、禮來公司 (Eli Lilly)(LLY-US) 收紅 1.00%。

華爾街分析

Harbor Capital Advisors 投資組合經理 Jake Schurmeier 表示：「我認為布蘭納德的評論強調緊縮週期的不確定性和聯邦公開市場委員會 (FOMC) 對數據的依賴，他們不希望放慢升息步伐與放鬆限制政策相互混淆。」

BMO Wealth Management 投資策略師 Yung-Yu Ma 指出：「市場漲勢暫停是有道理的，實際上投資人都試圖搞清楚聯準會政策路徑，以及下一步是什麼。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主