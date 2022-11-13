本週操盤筆記：G20高峰會登場、輝達財報、多國CPI公布

本週重點國際財經大事包括：G20 高峰會即將於 15 日登場，美國、中國領袖將首度會面，另外，美股財報季持續，輝達以及零售類股即將公布財報，同時間，美國前總統川普無預警宣布將發表重大訊息，市場預計他將表態參選下任總統，以下是本週國際大事。

G20 高峰會登場 美中會面成焦點

G20 高峰會將於 15-16 日印尼舉行，美國總統拜登和中國國家主席習近平將在峰會前會面，這是拜登上任以來兩人首次面對面會晤，預計將討論台海、俄烏戰爭等議題，拜登強調，將對美中兩國關係劃出紅線、不會做出任何讓步與妥協。

美股財報季 輝達、思科及零售股接力

美股財報季即將進入尾聲，不過本周仍有幾家重量級企業將公布財報且釋出展望，包含近期受消費性電子景氣影響的輝達 (NVDA-US)，以及資料中心設備大廠思科 (CSCO-US)，另外還包含一系列零售類股如目標百貨 (TGT-US)、家得寶 (HD-US)、梅西百貨 (M-US)、勞氏公司 (LOW-US) 等。

歐元區、英國等多國 CPI 數據公布

美國上週最新通膨數據放緩幅度優於預期，歐元區、英國、日本等國皆將相繼公佈前月 CPI、PPI 數據，市場預計全球通膨可望逐步放緩，多國通膨預估值多有向下跡象，另外其他還包含英國失業率，美國新屋、營建許可等數據將陸續公布。

美期中選舉即將落幕 川普傳將參選下任總統

美國期中選舉開票已接近尾聲，選情不如市場預期共和黨將大勝的論調，參議院共和黨僅以些微多數勝出，而參議院也陷入膠著，必須等待喬治亞州 12 月初複驗結果才能確定拿下，但目前迎面機率高，共和黨可望拿下兩院取得勝利。

共和黨大將、也是前任總統的川普也同時透露，將在 15 日宣布重大聲明，川普前幕僚指出，川普將會宣布參選 2024 年總統，並且會是一個非常正式、嚴謹的宣告，有機會將在後年再與拜登一同較勁。