再戰2024？川普：11/15將發表重大聲明

美國前總統川普 (Donald Trump) 在週一 (7 日) 表示，他將在下週二 (15 日) 佛州的海湖莊園發表一個非常重要的聲明，外界預料他將宣布再度參選 2024 年美國總統大位。

美國期中選舉將於週二 (8 日) 登場，川普正展開期中選舉前多州的拜票行程，他在週一於俄亥俄州的選舉造勢大會上宣布：「我將於 11 月 15 日、星期二在海湖莊園發表一個非常重大的聲明。」

外傳川普計劃期中選舉前夕 (7 日) 宣布角逐下屆美國總統，但川普說：「我不希望有任何事情減損明天的重要性。」

共和黨員和川普親信正敦促川普等到期中選舉結束後再宣布參選，部分原因是為了避免將期中選舉變成對川普支持度的公投，以及避免若選情結果不佳時被牽連。

近期川普參選的意圖越來越明顯，川普在上週四 (3 日) 在愛荷華州選舉站台時強烈暗示：「現在，為了讓美國成功、安全且繁榮，我將非常、非常、非常可能再次參選。拭目以待吧，我只能告訴各位，很快，拭目以待。」

他還在上週日於邁阿密表示：「我可能不得不再做一次 (暗示參選)，但請繼續關注。」

共和黨正信心滿滿，希望「紅色浪潮」 (red wave) 再現。民調普遍預測，共和黨拿下眾議院表現樂觀，而在參議院席位爭奪戰中，仍存在不確定性。外界預期，若共和黨拿下國會參、眾兩院，川普將趁勢參選下屆總統，並開始展開造勢活動。

美國總統拜登正因通膨、經濟衰退等因素陷入低支持率的泥潭，外界研判，民主黨一旦輸掉期中選舉，讓共和黨重掌國會，拜登將在任期後兩年陷入跛腳局面，而這恐將直接衝擊 2024 年總統大選的結果。