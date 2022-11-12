推特朝夕令改 馬斯克發信全體員工：歡迎來聊聊

社交媒體平台推特的新老闆馬斯克 (Elon Musk) 周五 (11 日) 向全公司員工發送電子郵件，感謝他們從自己 10 月 28 日接任以來長時間工作。

馬斯克稱他周四晚上也在推特舊金山總部過夜。馬斯克上周在推特裁員 50%，他在信中歡迎剩餘員工回到舊金山總部辦公室來找他。

馬斯克收購推特後，公司陷入一團混亂，除了開除半數員工、解聘高層並解散董事會，還稱推特有破產風險。

推特平台政策也朝夕令改，先前「藍勾勾」專門保留給政治人物、名人、新聞工作者和其他公眾人物經過驗證的帳號，但急於留住廣告商、增加營收的馬斯克推出月費 8 美元的藍勾勾訂閱服務，讓付費用戶可獲得如同「驗證」的標記號碼，導致假帳號如雨後春筍冒出，推特又立即推出用以認證官方帳號的「灰勾勾」標籤，但推出不到幾小時，又遭馬斯克迅速刪除。

兩名現任推特員工表示，他們負責接聽同事和客戶詢問關於平台所有變化的電話。

一位人士表示，推特過去變革腳步緩慢且謹慎，他們會權衡用戶習慣、安全性和營收影響三方面，但馬斯克採取的實驗性方法令眾人感到困擾，包括廣告商和聯邦貿易委員會 (FTC)。

馬斯克自己也發推文表示：「請注意推特將在未來幾個月做很多蠢事，我們會保留可行的部分，並改掉不可行的」。

員工方面則希望更清楚了解新休假制度和重返辦公室政策。

馬斯克先前告訴全體員工，「永遠居家上班」的政策已經結束了。一些員工希望知道是否還能申請居家辦公。兩名員工表示，公司人資部門尚未針對遠程工作規定發布正式指引。

針對此點，馬斯克在信上表示，如果員工在合理情形下無法到達辦公室，且其表現出色，那麼他仍可遠端工作。「然而，我深信團隊精神和親臨現場的效率。」