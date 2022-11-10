拜登：我想再戰2024 明年初會做決定

美國期中選舉開票持續進行，民主黨表現比事前預料的好，選舉並未出現共和黨大勝的「紅色浪潮」。把握這股氣勢的美國總統拜登周三 (9 日) 表示，他有意競選 2024 年連任，將在明年初做出最後決定。

拜登將在 11 月 20 日度過 80 歲大壽，面對外界好奇的角逐連任問題，拜登向白宮記者說：「我們打算競選連任，一直都是這麼。這最終會由全家一起做決定。」

拜登說，他的家人希望他再次披上戰袍，而他自己則不急著做最後決定，他的任何決定不會和 2020 年曾在選戰交手的川普有關聯。

川普日前預告，他將在 11 月 15 日發布重大聲明，外界認為他很可能宣布再度參選。

但期中選舉開票至今，共和黨帶來的不是預期中的「紅色浪潮」，反而被形容只造成「紅色漣漪」，外界預料共和黨可能重掌眾議院，但參議院結果還不明朗。

不僅如此，川普背書的候選人接連敗北，而川普黨內最可能的對手、佛州州長狄尚特 (Ron DeSantis) 更以近 20% 超高得票差距連任，威脅川普代表共和黨選總統的優勢地位。

針對民主黨出奇堅實的表現，拜登周三在白宮說：「我想，對民主來說，這是美好的一天。」但他坦承，美國民眾用選票說出對通膨的挫敗感。

白宮官員認為，民主黨選情優於預期，和拜登在助選期間把重心放在確保墮胎權、宣揚經濟政策，以及避免民主受威脅。拜登上任這兩年來，多次表示川普支持者在去年 1 月 6 日闖入國會的行為，是對民主的威脅。

期中選舉後，共和黨預料會試圖推翻拜登某些立法議程和政策，對此拜登表示，他已經「準備好與共和黨合作」，相信美國民眾也期待共和黨準備好與他合作。

拜登說，等到 11 月中旬結束亞洲行程返美後，他會邀請共和黨和民主黨領袖到白宮，共商接下來的優先事項。