路透：特斯拉擬將中國製電動車出口到美國

路透周五（12 日）援引兩名知情人士消息報導，特斯拉考慮把中國製的電動車出口到美國，此舉反映特斯拉在上海廠不斷深化的成本優勢，以及中國消費者需求放緩的狀況。

知情人士稱，特斯拉已在研究中國供應商所生產的零組件是否符合北美規定，如果合規，最快明年就能出口中國製的 Model Y 和 Model 3 到美國，甚至也替出口到加拿大鋪路。

知情人士指出，人民幣兌美元貶值、中國原物料價格下跌、美國特斯拉新車價格走高等因素結合在一起，讓該公司將中國製電動車出口到美國具有潛在的成本競爭力。

截稿前，特斯拉對此並未立即回應置評請求。特斯拉 (TSLA-US) 盤中股價下跌 0.59%，每股暫報 189.73 美元。

中國庫存數量大增

報導指出，特斯拉上海超級工廠今年升級後，每年可生產 110 萬輛電動車，是特斯拉產能最大的製造中心。

然而，特斯拉在中國的銷售出現放緩跡象，先前中國招商銀行旗下招銀國際（CMBI）數據顯示，今年 10 月特斯拉在上海廠生產 87,706 輛 Model 3 和 Model Y，但僅交付 71,704 輛，導致庫存增加 16,002 輛。這是自特斯拉 2019 年底開設上海超級工廠以來產銷差距最大的一次。

對美出口中國製電動車恐有爭議

路透報導指出，倘若特斯拉的計畫得以順利實施，可能會給美國買家帶來新的麻煩。根據美國總統拜登簽署的新電動車補貼和生產激勵計畫條款，對單輛汽車的獎勵可能會因是否為進口車而有所不同。

此外，特斯拉此舉也可能引起政治爭議。特斯拉是拜登政府《降低通膨法案》（IRA）的受惠者之一，而 IRA 替購買電動車提供高達 7,500 美元的退稅，這是該法中推動汽車製造商減少對中國依賴的一部份。

特斯拉財務長 Zachary Kirkhorn 上月才對投資人表示，公司「非常有能力」獲得 IRA 替電動車和儲能電池提供的激勵措施。