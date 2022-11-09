鉅亨美股雷達：馬斯克再賣近40億美元特斯拉持股 Lucid Q3虧損進一步擴大

美股重要看點：

美國中期選舉點票仍在進行中。超越肉類 (BYND-US)、Rivian(RIVN-US) 等將在盤後公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 4.138%。美股期貨週三 (9 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.31%，標普 500 期貨跌 0.23%，那斯達克 100 期貨跌 0.23%。

Carson Wealth 首席市場策略師 Ryan Detrick 在週二 (8 日) 發布的報告中表示，根據歷史數據，近日期中選舉結果可能會成為明年股價的一大推動力。

根據歷史數據，在民主黨總統任內，且共和黨控制國會兩院時期，標準普爾 500 指數平均年回報率達到 16.2%。相較下，國會分裂情況下，僅有 13.6% 的回報率，民主黨控制國會的情況，則是 10.1%。

Detrick 也稱，無論中期選舉結果如何，股市在年底都有很多有利的季節性因素。自二戰以來的每一次中期選舉，股票都會在一年後上漲。此外，新當選總統任期的第三年，標準普爾 500 指數平均漲幅為 20.1%。

投資人也持續關注 Fed 政策動向。美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 表示，如果美聯準會 (Fed) 的貨幣政策在明年夏天之前轉為降息，道瓊工業平均指數就可能大漲 2,000 點。

Siegel 在接受採訪時表示，即使經濟可能衰退或是放緩，但從長遠來看，美股的估值也已經來到非常好的位置。如果 Fed 的政策轉向，可能就會看到道瓊在幾天內飆漲數千點。

不過，Siegel 也指出，上述情況發生的前提是 Fed 在利率達到 5.5% 之前就停止升息，並在未來 8 個月內逆轉貨幣政策，那資產價格就有可能上漲，美國經濟有望避開衰退。「我們有可能在明年實現軟著陸和很好的市場。」

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 9 月批發庫存月率終值 (%)，預估 0.8，前值 0.8

美國 9 月批發銷售額月率 (%)，預估 0.4，前值 0.1

重要個股動態：

迪士尼 (DIS-US) 周二 (8 日) 公布，2022 會計年度第四季獲利和關鍵部門營收均遜於預期，Disney + 平台強勁的串流成長雖然是財報少數亮點，但迪士尼預警這股成長力道日後將減弱，盤後股價一度重挫近 10%。

同時，財務長 Christine McCarthy 降低投資者對新一年度的預期，估計營收年成長率不到 10%。迪士尼公布 2022 財年營收成長 22%。

DIS 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國電動車新創 Lucid Group(LCID-US) 周二 (8 日) 盤後公布上季財報，即使生產和交車情況漸入佳境，Q3 營收仍遜於預期，虧損也進一步擴大，且預訂量較上季宣布的數字還要更少，拖累盤後股價挫逾 9%。

Lucid 公布第 3 季營收 1.955 億美元，遠高於去年同期的 23.2 萬美元，但低於 FactSet 預期的 2.09 億美元，淨損較去年同期擴大至 5.3 億美元，即每股虧損 40 美分，遜於預期的每股虧損 31 美分。

LCID 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

外媒周二 (8 日) 報導，在完成與推特的收購交易之後，馬斯克 (Elon Musk) 過去幾天又賣出價值近 40 億美元的特斯拉 (TSLA-US) 股票，使 4 月至今累計出售的特斯拉股票總價值達近 200 億美元。

美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，馬斯克共出售 1950 萬股的特斯拉股票，價值約 39.5 億美元。最新一波售股行動，使馬斯克累計賣出的特斯拉股票總價值達到近 200 億美元。