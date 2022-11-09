券商數據：特斯拉上海10月庫存增速創歷史新高

路透周三（9 日）報導，券商數據顯示，在汽車製造商和投資人都在替全球最大汽車市場中國景氣低迷做準備之際，特斯拉 10 月在上海的電動車庫存以有史以來最快的速度增加。

中國招商銀行旗下招銀國際（CMBI）數據顯示，今年 10 月特斯拉在上海廠生產 87,706 輛 Model 3 和 Model Y，但僅交付 71,704 輛，導致庫存增加 16,002 輛。這是自特斯拉 2019 年底開設上海超級工廠以來產銷差距最大的一次。

特斯拉對此並未立即回應置評請求。

雖然與老牌的汽車製造商相比，特斯拉庫存數量仍較低，但庫存增加一直是該行業一個下行周期指標，在過去的經濟衰退中車商面臨降價求售狀況，不過特斯拉尚未遇到這種情況。

招銀國際看淡中國車市前景，其在上月的報告表示，預估 2023 年零售需求將放緩，並指出未出售汽車庫存不斷增加是個令人擔憂的問題。

不過特斯拉與傳統汽車製造商不同的地方是，該公司是透過自己的商店而非經銷商銷售，因此能持有或投入資金給尚未交付給買家的庫存。

該公司的模式是在季度初生產大量電動車，並在最後幾周專注交付，不過馬斯克曾表示，公司正努力透過加速交付來改變這種做法。

一些分析師曾表示，特斯拉需要庫存車輛作為緩衝，以便在一個季度內順利交付。特斯拉在第三季末包含未出售的電動車在內，庫存達到 20 億美元，較前季的 12 億美元成長 60%。

一些知情人士表示，從特斯拉關閉中國首家旗艦店可看出，其中國團隊的工作重點已從提高上海廠產量轉向專注銷售策略。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤前股價上漲 1.19%，每股暫報 193.58 美元。