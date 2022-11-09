美股盤前關注：馬斯克再傳出售近40億美元特斯拉股票、臉書裁員!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點)：

■道瓊指數：上漲 14 點，漲幅 0.04% 至 33189。

■那斯達克 100 指數：上漲 48.25，漲幅 0.43% 至 11142.5。

■標普 500 指數：上漲 6.00，漲幅 0.16% 至 3841.25。

【今日總經數據】今晚 11 點美國公布 9 月躉售存貨，目前市場預期將自 1.3% 下滑至 0.8%。今晚 11 點半美國公布 EIA 戰略石油儲備庫存。

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二、美股盤前關注重點

1. 中國 CPI 年增率為 2.1%：較上個月回落 0.7%。PPI 年增率下滑 1.3%，較上個月增長 0.9%。通膨增幅不如預期，生產者物價指數也陷入通縮，為兩年來首見。中國國家統計局首席統計師董莉娟表示，但由於去年基期較高，因此 PPI 從漲轉降。而與其他國家相比，中國的 CPI 與 PPI 一直處於相對低檔，再加上近期疫情再度升溫，市場擔憂中國的需求將再度放緩。

2. 美國期中選舉選舉結果：截至昨晚美國時間晚上 9 點為止，參議院此次改選的 35 席中已公布 18 席，共和黨獲 12 席，民主黨獲 6 席。也就是說目前參議院 100 席中，民主黨拿到 41 席，共和黨拿到 40 席。眾議院目前已宣布 149 席，共和黨取得 94 席 (增加 2 席)，民主黨取得 55 席 (減少 3 席)。36 州州長改選，目前已經宣布 16 席結果，民主黨獲得 5 席 (增加 2 席)，共和黨勝選 11 席 (減少 2 席)。

3. 馬克 · 祖克伯確認今日上午將開始裁員：Meta 為臉書、Instagram 以及 WhatsApp 的母公司。其執行長祖克伯在周二上午向數百位的高管發表談話，並預示著大幅裁員。因對增長幅度過度樂觀導致人員過剩，裁員對象主要將集中在招聘以及業務團隊。

4. 馬斯克再出售近 40 億美元的特斯拉股票：具週二提交給美國證券交易委員會的文件顯示，在馬斯克完成對推特的收購後，在 11 月 4 日至 8 日期間賣出了 1950 萬股的特斯拉股票。總的來說，為完成推特的收購案，馬斯克自今年 4 月以來已出售價值超過 190 億美元的特斯拉股票。

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