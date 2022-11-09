馬斯克再賣近40億美元特斯拉持股 累計售出近200億美元

馬斯克再賣近40億美元特斯拉持股 累計售出近200億美元 (圖：AFP)
馬斯克再賣近40億美元特斯拉持股 累計售出近200億美元 (圖：AFP)

外媒周二 (8 日) 報導，在完成與推特的收購交易之後，馬斯克 (Elon Musk) 過去幾天又賣出價值近 40 億美元的特斯拉 (TSLA-US) 股票，使 4 月至今累計出售的特斯拉股票總價值達近 200 億美元。

美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，馬斯克共出售 1950 萬股的特斯拉股票，價值約 39.5 億美元。

今年稍早宣布向推特提出收購要約後，馬斯克 4 月賣出超過 80 億美元的特斯拉股票，隨後表示沒有打算賣出更多股票，但半年後又出脫約 70 億美元持股。

最新一波售股行動，使馬斯克累計賣出的特斯拉股票總價值達到近 200 億美元。

除了投入數十億美元推動推特私有化，馬斯克還仰賴多位股權投資人提供的資金，包含加密貨幣交易所幣安 (Binance)、Baron Capital、Andreessen Horowitz、推特前執行長多西 (Jack Dorsey) 以及沙烏地阿拉伯王子瓦利德 (Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz) 等。

特斯拉今年迄今股價已跌約 46%，連帶拖累馬斯克財富大幅縮水，儘管如此，根據富比世 (Forbes) 即時排行榜，馬斯克目前淨資產接近 2000 億美元，仍居全球首富寶座，身家較第二大富豪、LVMH 集團總裁阿諾特 (Bernard Arnault) 高出近 400 億美元。

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