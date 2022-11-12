〈美股盤後〉擺脫幣圈陰霾 那指收紅逾1.8% 迎3月中旬以來最佳周

在消費者價格指數 (CPI) 通膨數據放緩引發華爾街自 2020 年初以來最激烈的反彈之後，美股週五延續升勢，擺脫加密貨幣市場陰霾，科技股和相關區塊鏈開低後反彈。

道瓊指數週五收盤小漲 32 點，標普指數升逾 0.9%，那斯達克指數攀高 1.88%，費半指數勁揚超過 3%。道瓊週漲幅為 4.15%，標普週漲 5.9%，創 6 月以來的最大單週漲幅，那指週漲幅為 8.1%，這是自 3 月中旬以來最佳一週。

投資人見證動盪的一週，美國期中選舉週五持續開票，參議院仍勢均力敵。民主黨表現超乎預期，共和黨未見預期的「紅色浪潮」。

CPI 降溫提高聯準會轉向預期，今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 票委、波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 週五稱，聯準會在抑制通膨方面還有更多工作要做，但在一系列大規模升息之後，過度升息的風險已攀升。

比特幣等多個加密貨幣週五再現拋售潮。全球最大交易所幣安 (Binance) 收購對手 FTX 破局後，FTX 與 130 家附屬機構週五在美國聲請破產，對於 FTX 從估值曾高達 320 億美元走向破產，FTX 創辦人兼執行長 Sam Bankman-Fried 坦承自己搞砸並辭職，由 John Ray 接任執行長。

政經消息，隨著俄羅斯軍隊撤離烏克蘭南部重鎮赫爾松市，烏克蘭部隊週五進入該市，民眾湧上街頭慶祝。同時，倫敦金屬交易所 (LME) 週五表示，不會對俄羅斯鋁、鎳和其他金屬實施禁令。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.34 億例，死亡數突破 660 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週五 (11 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊漲跌互見，能源板塊漲幅最大 (+3.06%)，醫療保健跌幅最高 (-1.28%)(圖片：FINVIZ)

焦點個股

科技五大天王續揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.93%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.63%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.70%；Meta (META-US) 上漲 1.03%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.31%。

道瓊成分股互有消長。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 大漲 7.2%；Nike (NKE-US) 大漲 6.63%；陶氏化學 (DOW-US) 大漲 6.37%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 4.06%；Merck (MRK-US) 下跌 3.86%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 2.99%。

費半成分股買氣仍強。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.66%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 5.48%；德儀 (TXN-US) 上漲 2.75%；美光 (MU-US) 上漲 3.73%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.25%；高通 (QCOM-US) 漲 0.62%；AMD (AMD-US) 上漲 5.70%。

台股 ADR 集體走高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 4.22%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.97%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.38%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.39%。

企業新聞

FTX 今年 9 月以 14.2 億美元的價格贏得收購破產的加密借貸平台 Voyager Digital 資產拍賣，但隨著 FTX 聲請破產，Voyager Digital 週五表示公司正在評估戰略選項，Voyager Digital (VYGVQ-US) 收黑 1.27% 至每股 0.031 美元。

臉書母公司 Meta (META-US) 升 1.03% 至每股 113.02 美元。繼週三宣布公司將裁減 13% 的人力後，Meta 週五宣布退出其 Portal 智慧型螢幕業務，並將結束智慧型手錶項目。

迪士尼 (DIS-US) 上漲 5.03% 至每股 95.01 美元。迪士尼內部備忘錄顯示，公司計劃實施針對性的招聘凍結和裁員計畫來削減成本。

Snapchat (SNAP-US) 飆升 7.82% 至每股 11.58 美元。數據顯示，推特廣告客戶外流使 TikTok、Reddit 和 Snapchat 受益。

經濟數據

美國 11 月密大消費者信心指數初值報 54.7，預期 59.5，前值 59.9

華爾街分析

摩根士丹利策略分析師 Mike Wilson 預估，美股近期漲勢還沒有結束，未來幾週應該會繼續上漲，漲勢可能會持續到到感恩節，甚至可能到 12 月初。

Schroders 投資策略師 Karim El Nokali 表示：「投資人正考慮 10 月份通膨數據出現緩解跡像後，聯準會升息步伐是否開始放緩，他們正試圖找出聯準會鷹派升息的峰值，猜測或許這個升息循環已接近尾聲，這當然是投資人所樂見的。」

Nokali 預測通膨已觸頂，預估 12 月將升息 2 碼，希望明年能連續升息 1 碼，接著可能暫停升息，讓升息效果在市場中發揮作用。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主