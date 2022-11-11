FTX乾坤大挪移 將100億美元客戶資金借給Alameda

《華爾街日報》週四 (10 日) 報導，加密貨幣交易所 FTX 執行長 Sam Bankman-Fried (簡稱 SBF) 將 FTX 一半以上的客戶資金借給姊妹公司 Alameda，導致 100 億美元的財務黑洞。SBF 一直抵制 FTX 聲請破產的壓力，正努力籌集維持 FTX 營運所需的資金。

FTX 執行長 SBF 同時也是加密貨幣量化交易公司 Alameda Research 的創辦人，消息人士指出，SBF 在沒有諮詢 FTX 的任何其他人的情況下就挪用客戶 100 億美元資金，向 Alameda 發放貸款。

消息人士，SBF 向投資人稱 Alameda 欠下 FTX 約 100 億美元，並坦言這是一個錯誤的判斷。

分析師認為，FTX 暴雷事件震撼，坐實幣圈「雷曼兄弟」之名 (圖片：AFP)

FTX 據悉總共有 160 億美元的客戶資產，FTX 將其一半以上的客戶資金借給了其姐妹公司 Alameda，美國證券交易委員會 (SEC)、美國司法部與商品期貨交易委員會 (CFTC) 都在調查這家加密貨幣的交易。

SBF 正向多家投資機構籌集 94 億美元來填補 FTX 財務黑洞，試圖挽救公司免於破產。

據傳投資方有加密網路 Tron 的 10 億美元投資、加密貨幣交易所 OKX 的 10 億美元、加密貨幣公司 Tether 的 10 億美元，以及來自各種其他基金的 20 億美元。

SBF 週四發布聲明向客戶致歉：「對不起。我搞砸了，我應該做得更好。」

SBF 稱：「FTX 正試圖在本週提高流動性，我不能對此作出任何承諾。但總歸要一試，我們正在與許多參與者進行談判，包括意向書、條款清單等。公司將看看結果如何，所籌集的每一分錢，以及現有的抵押品將直接流向用戶。」

經濟學家 Frances Coppola 稱，像 FTX 這樣的交易所不應該投資客戶的錢，尤其是面對像加密貨幣這樣的波動性市場。

BitMex 創辦人 Arthur Hayes 稱，FTX 暴雷事件坐實「雷曼兄弟」之名，但不會是幣圈最後一個。

截稿前，美國 10 月份消費者物價指數 (CPI) 利多消息加持下，比特幣上漲超過 8%，暫報 17,675.98 美元，以太幣暴漲 14.30%，暫報 1,303.84 美元，FTX 代幣 FTT 回升 34.09%，暫報 3.5331 美元。