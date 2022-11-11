新疆禁令發酵 逾千批中國銷美太陽能組件遭扣押

《路透》週四 (10 日) 報導，美國新疆產品禁令自 6 月底生效以來，已有逾 1,000 批價值數億美元的太陽能組件積壓在美國港口。

美國的《防止強迫維吾爾人勞動法》 (UFLPA) 6 月 21 日生效，所有新疆製造的產品若想進入美國市場，公司需要明確的證據證明商品不存在強迫勞動，否則將按照《1930 年關稅法》(1930 Tariff Act) 禁止進口。

美國國土安全部海關暨邊境保護局 (CBP) 週四表示，該法案生效到 10 月 25 日間，當局已查獲 1,053 批太陽能設備，而這些貨物正遭美國海關扣留。

海關暨邊境保護局 (CBP) 已查獲 1,053 批太陽能設備，這些貨物正遭美國海關扣留 (圖片：AFP)

業內消息人士透露，被扣留的產品包括太陽能電池板和多晶矽電池，主要由三家中國製造商生產，包括隆基綠能 (601012-CN)、晶科科技 (601778-CN) 和天合光能 (688599-CN)。由於擔心更多的貨物也會被扣留，其中兩家公司已停止向美國發貨。

中國主導全球太陽能供應鏈，而且以新疆地區為主，美國和其他西方國家的立法者指控，中國政府嚴重侵犯維吾爾人和其他穆斯林少數民族的人權。聯合國 8 月 31 日發布報告稱：「在中國於新疆實施反恐和反極端主義戰略的背景下，發生了嚴重的侵犯人權事件。」

北京當局則屢次否認有關在新疆地區進行強迫勞動的指控，新疆官員強調，各族人民都在陽光下「體面勞動」，完全符合國際標準。