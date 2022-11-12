特斯拉開放充電站連接器設計 力求成為北美標準規格

特斯拉 (TSLA-US) 周五 (11 日) 宣布，公司已決定開放其他車廠使用特斯拉電動車充電連接器的設計，以鼓勵充電網營運商和車廠採用該技術，以利特斯拉充電連接器成為北美新規格標準。

該公司部落格文章指出，其設計和規格文件可供下載，且他們正積極與相關標準機構合作，將特斯拉充電連接器的編碼納入公共標準。

特斯拉聲稱其充電連接器和充電接口是北美最常見的充電規格，現稱為北美充電標準 (NACS)。該部落格文章沒有將任何車廠或充電基礎設施公司列為轉換者。

目前至少一家公司支持該舉措——電動汽車初創公司 Aptera。今年初 Aptera 呼籲美政府採用特斯拉的超級充電站 (Supercharger) 作為全美所有電動車充電樁標準規格。

美國電動車直流充電網絡營運商 EVgo (EVGO-US) 則已將特斯拉連接器添加到位於美國的自家充電站內。

特斯拉在文章中表示，網絡營運商已計劃在其充電器中加入 NACS ，倘若網絡供應商如 ChargePoint (CHPT-US)、EVConnect 或 Electrify America 也納入 NACS，那麼特斯拉車主就能直接在這些充電站充電，無需使用轉換器。

特斯拉周五 (11 日) 上漲 2.75%，收每股 195.97 美元。