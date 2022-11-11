〈財報〉Polestar第3季虧損縮減 但預期第4季將受高成本衝擊

Polestar (PSNYW-US) 周五 (11 日) 公布的第 3 季營業虧損較小，因為營收翻了一倍多，而且該公司削減了支出，但這家電動車 (EV) 製造商警告，原材料成本上漲將在今年稍後開始影響業績。

這家由中國吉利和沃爾沃汽車創立的瑞典汽車製造商上季營業虧損為 1.964 億美元，低於一年前的 2.929 億美元，而營收則從 2.129 億美元增至 4.354 億美元。

Polestar 於 6 月經由與一家特殊目的收購公司 (SPAC) 的合併在納斯達克交易所上市，該公司表示，由於受簽訂合約的保障，用於製造電池的原材料成本上漲尚未完全受到影響。

財務長茂姆克維斯特 (Johan Malmqvist) 表示，Polestar 將在第 4 季面臨更高的成本，而今年夏天其汽車的價格漲勢開始趨緩。

他說，「屆時，這將部分抵消原材料成本。」他補充說汽車製造商預計將進一步提高價格。

他表示，由於 Polestar 的大部分成本基礎都在中國，不利的匯率在第 3 季打擊了該公司，並將繼續在第 4 季形成衝擊。

供應鏈瓶頸，包括全球半導體短缺，使汽車製造商越來越難以實現目標。

但 CEO 英根拉斯 (Thomas Ingenlath) 表示，Polestar 可望在 2022 年達成交車 50000 輛的目標。

該公司第 3 季交車 9215 輛，而 2022 年前 9 個月的交車量成長了 100% 至約 30400 輛。

英根拉斯表示，完成目標所需的剩餘 20000 輛汽車已經開始生產，「我們現在處境相當舒適，『只』須交車即可，而不必再擔心生產。」