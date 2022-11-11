〈美股早盤〉加密貨幣波動影響市場情緒 主要指數漲跌互現

美股昨日受 10 月通膨降溫、聯準會（Fed）轉鴿預期提升而大漲，不過全球第二大加密貨幣交易所 FTX 聲請破產消息影響市場風險情緒，主要指數周五（11 日）漲跌互現，其中道瓊指數跌逾 100 點。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 100 點或 0.3%，那斯達克綜合指漲逾 40 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲近 1%。

全球第二大加密貨幣交易所 FTX 周五已開始根據 Chapter 11 在美國聲請破產，該公司執行長 Sam Bankman-Fried（SBF）已經辭職。消息傳出後，FTX 原生幣 FTT 暴跌 21.7%，報 2.68 美元，回吐稍早逾 20% 漲勢。

美股昨創下 2020 年初以來最大漲幅後，周五美股盤前主要指數期貨延續漲勢，標普 500 指數和那斯達克 100 指數期貨均漲逾 0.5%，美元可望創下兩年來最長單周下跌紀錄。另外歐股本周走高，在美中概股也齊揚。

美國 10 月消費者物價指數（CPI）報告顯示通膨降溫，投資人重新燃起 Fed 轉鴿的信心，全球市場風險胃納大幅改善。不過，一些基金經理仍警告，這種預期是錯誤的，因為通膨離 Fed 的 2% 目標還有一段距離，Fed 打通膨的任務尚未完成。

一些 Fed 官員陸續放鴿，在經歷四次升息 3 碼（75 個基點）後，傾向放緩升息幅度，但仍強調保持緊縮政策的重要性。

達拉斯聯準銀行總裁蘿根（Lorie Logan）表示，為更佳評估經濟狀況，可能很快就會適合放慢升息速度。舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）表示，10 月通膨報告是好消息，但這並非意味著停止升息，而是討論縮小升息幅度。

美元周五大跌 1%，有望連續第四周下跌，這也是自 2020 年 3 月新冠疫情引發的波動以來最大單周跌幅，截稿前美元指數報 106.69。與此同時，美國 10 年期公債殖利率持續回落，現報 3.813%。

其他消息方面，中國官方今天公布 20 項防疫優化措施，其中包括入境隔離從 7+3 共 10 天縮短為 5+3 共 8 天；登機前 48 小時內 2 次核酸檢測陰性證明也減為 1 次；並取消入境航班熔斷機制。

消息激勵阿里巴巴 (BABA-US)、京東 (JD-US)、百度 (BIDU-US) 等在美中概股盤前股價勁揚，中國電動車股蔚來汽車 (NIO-US)、小鵬汽車 (XPEV-US)、理想汽車 (LI-US) 也雨露均霑。

英國方面，英國國家統計局（ONS）周五公布數據顯示，英國第三季國內生產毛額（GDP）初值萎縮 0.2%，較前值成長 0.2% 大幅放緩，但優於經濟學家預期的萎縮 0.5%。英國經濟成長自 2021 年以來首次陷入萎縮，暗示一場長期的經濟衰退即將開始。

截至台北時間周五（11 日）22 時許：

(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

Walgreens(WBA-US) 早盤上漲 3.3%，至每股 39.76 美元

藥品連鎖零售商沃爾格林聯合博姿（Walgreens Boots Alliance）獲德銀青睞，將其股票評等從「持有」（Hold）上調至「買入」（Buy），激勵盤前股價漲逾 3%。德銀表示對沃爾格林聯合博姿往醫療保健服務公司轉型的策略越來越有信心。

英特爾 (INTC-US) 早盤下跌 1.68%，至每股 29.26 美元

英特爾美股盤前股價下跌逾 2%，此前其股票評等遭摩根大通從「增持」（overweight）降至「減持」（underweight ）。摩根大通表示，儘管英特爾會參與整個產業的反彈行情，但由於兢爭壓力股價提振速度會較慢。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤上漲 0.1%，至每股 96.72 美元

華爾街日報 (WSJ) 報導，電商巨擘亞馬遜有意推動削減支出措施，正在評估收掉一些一直不賺錢的事業，例如 Alexa，此消息激勵亞馬遜股價收盤大漲逾 12%，創 2 月來最大漲幅。

據報導，亞馬遜已通知其他不賺錢部門的員工，手邊的工作可能被暫停或取消，可以在公司內部尋找轉調部門的機會。亞馬遜也把一些團隊的員工調到比較有利可圖的事業，並在機器人、零售等比較不賺錢的減少人力。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月密大消費者信心指數初值報 54.7，預期 59.5，前值 59.9

華爾街分析：

瑞銀環球資產管理公司（UBS Global WealthManagement）投資長 Mark Haefele 在報告中寫道，Fed 希望看到通膨連續數月降溫，才會考慮轉向更為鴿派的姿態。然而服務業通膨仍令人擔憂，Fed 希望看到就業市場降溫跡象。

摩根士丹利策略師警告投資者，熊市「很可能還沒有結束」，現在押注熊市結束「為時尚早，還有太多不確定性」。雖然 10 月通膨報告低於預期，提振市場強勁反彈，但仍無法確認通膨是否真的觸頂。

策略師指出，Fed 制定政策是以數據為導向的，最近的關鍵驅動因素薪資、房租和服務業通膨趨勢尚未得到確認。