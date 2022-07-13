無懼中國產線受疫情影響 Polestar今年交車目標可達陣

瑞典電動車製造商 Polestar (PSNYW-US) 周三 (13 日) 表示，雖然中國工廠面臨新冠情相關的生產挑戰，但今年仍可交車 5 萬輛，符合先前預期。

Polestar 發表聲明表示，1 月至 6 月交車約 21200 輛，較 2021 年同期成長 123%。

這個數字仍受中國政府的疫情封鎖限制，該封鎖令在上半年讓 Polestar 的中國裝配線閒置數周。Polestar 表示，該工廠現在已經開始並以兩班制運作，目標是在未來幾個月內彌補損失的產量。

Polestar 是瑞典沃爾沃汽車公司和沃爾沃汽車公司母公司中國汽車製造商吉利的合資企業。該公司在 6 月藉由與一家特殊目的收購公司 (SPAC) 合併上市。它計畫今年秋天在沃爾沃旗下的一家美國廠開始生產其第三款車型─名為 Polestar 3 的電動 SUV。

CEO 英格拉斯 (Thomas Ingenlath) 在聲明中表示，Polestar 3 的推出，將是公司實現 2025 年在全球銷售 29 萬輛車長期目標的「重要下一步」。另外兩款 Polestar 將緊隨其後：包括一款小型類似轎跑車的 SUV，名為 Polestar 4 和 Polestar 5；以及另一款源自該公司備受推崇的 Precept 概念車的旗艦豪華轎車。兩者都預計將在 2025 年底前推出。

Polestar 還不斷擴大其零售網路。該公司目前在 25 個國家和地區共經營 125 家零售店，高於 2021 年底在 19 個國家和地區的 103 家。預計到今年年底將再開設約 30 家門市。