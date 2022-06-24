Polestar經由SPAC掛牌交易 成最新一家上市電動車製造商

Polestar (PSNY-US) 股票將於周五 (24 日) 以股票代碼「PSNY」掛牌交易，成為最新一家透過與特殊目的收購公司 (SPAC) 合併上市的電動車製造商。

Polestar 表示，在與 SPAC Gores Guggenheim 完成合併後，其股票將開始在納斯達克交易所交易。Polestar CEO 英根拉斯 (Thomas Ingenlath) 表示，該公司將利用交易中籌集的約 8.5 億美元資金，為其製造新車並最終實現 3 年內獲利的計畫提供資金。

但他表示，原本是 2017 年瑞典沃爾沃汽車和中國汽車巨頭吉利合資企業的 Polestar，已經超越了新創企業的地位。

近年來，SPAC 交易已成為上市的一種更流行的方式。所需的公開資訊披露比傳統的 IPO 更簡單。與傳統 IPO 不同，參與 SPAC 合併的公司可以向投資人提出前瞻性預測，這有助於證明高估值的合理性。但不能保證這些預測會成真。

到目前為止，大多數 SPAC 與電動車公司的合併對投資人來說效果不佳。即使是相對更成功的 Lucid Group (LCID-US)、Fisker (FSR-US) 和 Nikola (NKLA-US)，目前的交易價格也分別比合併後的高點低 67%、69% 和 92%。採用傳統 IPO 上市的 EV 卡車製造商 Rivian (RIVN-US) 也陷入困境，股價較 IPO 後的高點下跌 84%。

但與競爭對手相比，Polestar 可能具有幾個優勢。沃爾沃汽車仍擁有該公司 48% 的股份，Polestar 在中國、歐洲和美國的道路上已經擁有超過 55000 輛汽車。它在中國擁有一家工廠並正在運作，與沃爾沃共享的南卡羅來納工廠一條裝配線將於今年稍後開始生產。

在未來 3 年內，該公司計劃在其現有中國製造的小型 Polestar 2 跨界車之外增加 3 款車型。包括一款大型 SUV Polestar 3、一款中型跨界車 Polestar 4，以及一款作為品牌旗艦車型的大型轎車 Polestar 5。

所有這些都將是全電動的，所有產品都將在美國、歐洲和中國銷售。 Polestar 計畫在所有三個地區生產汽車。到 2025 年底，英根拉斯預計 Polestar 的 3 年路線圖將使公司年銷量達到約 29 萬輛。

他表示，Polestar 可能需要在獲利之前籌集更多現金；他預計達成獲利將在 2025 年之前辦到。如果是這樣，他表示該公司可能會發行債券而不是出售更多股票。

自今年年初以來，該公司已收到超過 32000 輛 Polestar 2 訂單，來自 25 個不同的國家。Polestar 還獲得租車巨頭 Hertz 未來 5 年 65000 輛汽車的訂單。英根拉斯表示，這筆交易主要是為了讓消費者有機會試用該公司的電動車。

Polestar 的目標是到明年年底在 30 個國家經運銷售和服務網絡。但英根拉斯表示，也可能會更早地達到這一里程碑。