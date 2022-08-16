概念車將成為現實 Polestar將量產電動跑車 但要到2026年才交車

瑞典電動車製造商 Polestar (PSNYW-US) 周二 (16 日) 表示，今年稍早展示的一款備受歡迎的電動跑車將正式投產，但感興趣的買家將必須等待 3 年以上才能交車。

該公司宣布，今年 3 月在洛杉磯亮相的 Polestar O2 概念跑車，將於 2026 年作為 Polestar 6 投入生產。

CEO 英根拉許 (Thomas Ingenlath) 說，「由於消費者和媒體的熱烈反響，我們決定將這款令人驚嘆的跑車投入生產，我很高興能將其變為現實。」

該車型將採用可伸縮的硬頂車頂、800 伏電動架構，可實現快速充電和強大的動力。Polestar 表示，雙電動發動機動力高達 884 馬力，這將使前衛的跑車從零加速到時速 62 英里只需 3.2 秒。

在跑車投入生產之前，Polestar 還有一張很長的任務清單要完成。該公司已經宣布計劃在 2025 年底之前推出 3 款新車型：SUV、轎跑式跨界車和旗艦豪華轎車，分別稱為 Polestar 3、4 和 5。其中第一個是 Polestar 3 SUV，將於今年秋天在美國沃爾沃工廠投產。

該公司表示，新款跑車將與 Polestar 5 轎車共享關鍵系統，包括 800 伏架構。

Polestar 是沃爾沃汽車和中國汽車製造商吉利的合資企業，於 6 月經由一家特殊目的收購公司 (SPAC) 合併上市。該公司上月表示，它可望在 2022 年交車 5 萬輛，這是朝著 2025 年全球銷售 29 萬輛汽車的長期目標邁出的關鍵一步。

Polestar 表示，感興趣的客戶可以從周二開始預訂這款跑車。但請注意：價格尚未公布。