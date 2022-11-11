iPhone14旺 台灣19大科技廠10月營收年增逾20%

台灣 19 家名列「日經亞洲 300 強」(Asia300) 的科技企業，10 月整體營收達新台幣 1 兆 5919 億元，年增 20.6%，成績亮眼，主因和蘋果 (AAPL-US)iPhone 的相關業務暢旺有關，但主要的中國市場仍持續實施清零政策，後續發展仍需觀察。

據《日本經濟新聞》統計，台灣 19 家名列日經亞洲 300 強的科技企業，2022 年 10 月份的整體營收達新台幣 1 兆 5919 億元，年增 20.6%。蘋果 9 月上市的 iPhone14 系列帶來可觀貢獻，另外新台幣兌美元匯價走貶，也將營收金額拉高。

在 19 家台灣科技廠當中，獨家代工蘋果 A16 晶片的台積電 (2330-TW)，10 月營收報新台幣 2102 億元，年增 56.3%。

負責蘋果 iPhone 全球生產約 7 成比例的鴻海 (2317-TW)，10 月營收報新台幣 7765 億元，年增 41%，月減 5.6%；鴻海在中國河南省鄭州市的主力工廠，於 10 月下旬過後，因疫情擴大所導致的稼動率降低等混亂狀況仍持續當中。

代工生產蘋果 MacBook 的全球筆電代工龍頭廣達 (2382-TW)，10 月營收報新台幣 1087 億元，年增 8.1%。

另一方面，台灣半導體設計龍頭聯發科 (2454-TW) 的 10 月營收報新台幣 333 億元，年減 10.8%，是聯發科近 2 年半來，單月營收的去年同期比首度出現衰退情形，背後原因和中國經濟放緩有關，主要客戶的中國智慧型手機和家電製造商實施存貨調整，影響龐大。

以家電用記憶體晶片為主的南亞科 (2408-TW)，10 月營收報新台幣 27 億元，年減 61.4%。面板大廠友達 (2409-TW) 的 10 月營收報新台幣 171 億元，年減 43.5%。