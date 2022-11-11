蘋果單日市值暴增近1910億美元 創美股史上新高

意外降溫的通膨數據，激勵美股周四 (10 日) 全面飆漲，其中，蘋果單日市值暴增逾 1900 億美元，增幅創美國上市公司史上最高。

蘋果 (AAPL-US) 周四收盤大漲 8.9% 至每股 146.87 美元，市值單日增加了 1909 億美元，超越亞馬遜 (AMZN-US)2 月創下 1908 億美元的單日市值增幅紀錄。股價狂飆使蘋果目前市值來到 2.34 兆美元，穩坐全球市值第一名寶座。

美國上市公司周四 (10 日) 市值升幅前十名 (圖：CompaniesMarketCap.com)

微軟 (MSFT-US) 周四也漲 8.2%，市值增加 1377 億美元，亞馬遜 (AMZN-US) 單日漲幅高達 12%，為市值貢獻 1070 億美元，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 則漲 7.8%，市值新增 876 億美元。

近期宣布大幅裁員的 Meta(META-US) 也勁揚 10%，市值增加 276 億美元。Meta 本周迄今漲幅已達 23%，有機會創超過 9 年來最大單周漲幅。

美國公布 10 月通膨降溫幅度超出預期，除了給聯準會 (Fed) 更多放慢升息步調的空間之外，對高成長的科技股來說也是一大喜訊，因為估值壓力可望緩解。

整體來看，那斯達克 100 指數周四收漲近 7.5%，單日漲幅是 2020 年 3 月以來最大，總市值也暴增約 9650 億美元。高利率已導致該指數今年迄今下跌 29%。