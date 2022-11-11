Global Mall蟬聯幸福企業金獎 3招打造幸福健康心職場

1111 人力銀行主辦的「2022 幸福企業評選」今 (11) 日舉辦頒獎典禮，近 2000 家企業經由網路票選及秘密客機制，評選出分數排名前 15 至 20% 的企業頒發金獎，冠德集團旗下 Global Mall 環球購物中心脫穎而出，再度蟬聯獲得幸福企業金獎榮耀。Global Mall 表示，透過運動生活化、職場安心感、發展多元化三大措施，全方位打造幸福健康心職場。

根據 1111 人力銀行統計，近 50% 新世代年輕人希望達到工作與生活的平衡，有 40% 新鮮人則格外重視在工作實現自我成長。Global Mall 成立 17 年，員工平均年齡約 33 歲，目前全台共有 8 家實體店及環球 Online 線上購物，為業界中相對年輕的百貨商場。

Global Mall 表示，公司以照護員工身心健康為首要，施行運動生活化、職場安心感及發展多元化三大促進措施，打造幸福職場。

Global Mall 提倡運動生活化。(圖：Global Mall 提供)

Global Mall 進一步指出，不僅對外為百貨商場首家攜手合作棒球隊、籃球隊，提倡運動風氣，對內更提供員工免費體驗環球健身中心運動設備、特定教練免費課程，並搭配運動競賽獎勵活動，鼓勵員工揪伴運動，同時積極響應推動冠德集團舉辦之線上運動會，結合科技應用、有趣互動模式，獲得員工熱烈響應，今年 Global Mall 參與線上線下健身運動活動已有超過 500 人次。

其次，讓員工安心打拚，Global Mall 提供結婚、生育獎勵津貼、旅遊補助，更傳遞幸福體驗，員工每年最高可享超過萬元購物金，包括中秋、端午節各 3000 元禮券、生日為 5000 元禮券，當月還能享生日假，還有定期員工購物優惠，更推動人才推薦制度「揪愛環球方案」鼓勵員工介紹新人一起加入，推薦之員工最高可獲得 3 萬元禮券。

Global Mall 全面培育數位、ESG 人才。(圖：Global Mall 提供)

Global Mall 表示，近年加速展開數位轉型，融合實體與數位創新服務體驗，規劃多種線上線下階段性培育計畫，從基礎訓練、管理課程、新趨勢講座到外部訓練補助，並與教育數位平台合作，提供多元學習管道，同時因積極投入環境永續，將 ESG 議題也納進人才培育過程，為員工打造未來競爭力。

此外，Global Mall 因應持續轉型也提供快速升遷及多元輪調機制，鼓勵員工盡情發揮，不受工作經驗、年齡限制，培養不同職能，目前即有 30 初頭的年輕員工接任店長職位，或是原任職於實體行銷、招商專才員工斜槓跨足到線上購物，為職涯創造成長曲線。