〈美股盤後〉美CPI數據降溫 道瓊狂飆逾1200點 費半猛升超10%

美國 10 月份關鍵通膨數據顯著降溫，同時聯準會官員釋出鴿派訊號，美股主指週四 (10 日) 氣勢如虹，美債殖利率跳水，美元指數創逾 10 年來最大跌幅，加密貨幣市場保持穩定。

標普所有板塊狂賀大漲，科技股漲勢最吸睛，標普收盤猛升 5.54%，創 2020 年 4 月以來最佳表現。

道瓊狂飆漲 1,201.43 點，創 2020 年 5 月以來最大漲幅，較 9 月 30 日的低點上漲 17%，接近牛市週期開始的 20% 門檻。

那指狂飆升 7.35%，為 2020 年 3 月以來最高單日漲幅。費半指數猛升超 10%，台積電 ADR 暴漲近 9%。

數據方面，作為衡量通貨膨脹的關鍵指標，美國 10 月份消費者物價指數 (CPI) 年增 7.7%，為 2022 年 1 月以來的最小增幅，明顯低於市場預期的 7.9%，暗示美國通膨壓力可能開始降溫。

根據芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具，交易員週四預計 12 月升息 2 碼的機率高於 80%，高於週三的 60%。

政經方面，費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 預測聯準會將放緩升息腳步，達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 表示，為了更好地評估經濟狀況，可能很快就會適當放慢升息速度。舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 說，CPI 放緩是好消息，逐步放緩升息節奏是應考慮的合適選項。

美中元首將藉 20 國集團峰會 (G20) 之便，下週一在印尼峇里島進行面對面會談，美國總統拜登計劃與中國領導人習近平討論美中貿易、台海議題，以及北京與莫斯科之間的關係。美國白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 稱，美國計劃將與台灣官員通報拜習會晤的情況。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.34 億例，死亡數突破 660 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週四 (10 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊齊揚，資訊科技、房地產和非必需消費板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王買盤簇擁。蘋果 (AAPL-US) 暴漲 8.90%；Alphabet (GOOGL-US) 暴漲 7.58%；微軟 (MSFT-US) 暴漲 8.23%；Meta (META-US) 暴漲 10.25%；亞馬遜 (AMZN-US) 暴漲 12.18%。

道瓊成分股普遍勁揚。Salesforce (CRM-US) 暴漲 10.02%；家得寶 (HD-US) 暴漲 8.7%；美國運通 (AXP-US) 大漲 6.09%；Nike (NKE-US) 暴漲 8.02%；麥當勞 (MCD-US) 跌 0.69%。

費半成分股高歌猛進。NVIDIA (NVDA-US) 暴漲 14.33%；應用材料 (AMAT-US) 暴漲 11.03%；德儀 (TXN-US) 大漲 5.88%；美光 (MU-US) 暴漲 7.68%；英特爾 (INTC-US) 暴漲 8.14%；高通 (QCOM-US) 暴漲 9.28%；AMD (AMD-US) 暴漲 14.27%。

台股 ADR 強勢攻高。台積電 ADR (TSM-US) 暴漲 8.98%；日月光 ADR (ASX-US) 暴漲 9.62%；聯電 ADR (UMC-US) 暴漲 11.54%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 2.13%。

企業新聞

摩根士丹利重申蘋果「增持」股票評級，加上美債殖利率下滑提振科技股，蘋果 (AAPL-US) 暴漲 8.90% 至每股 146.87 美元，創 2020 年 7 月 31 日以來最佳單日表現。

蘋果創 2020 年 7 月 31 日以來最佳單日表現 (圖片：AFP)

「Tesla 最大競爭對手」Rivian (RIVN) 飆高 17.42% 至每股 32.96 美元。Rivian 第三季營收表現意外疲弱，但虧損低於市場預期、預訂量增加，同時維持全年生產目標不變。

Coinbase (COIN-US) 樂漲 10.74% 至每股 50.92 美元。投行 Oppenheimer 認為在幣安取消收購 FTX 後，Coinbase 處於有利位置。

阿斯特捷利康 (AZN-US) 大漲 6.62% 至每股 65.09 美元。受惠抗癌藥物銷售強勁，阿斯特捷利康第三季營收報 109.8 億美元、每股純益報 1.67 美元，均優於市場預期，且該公司還上調全年獲利預期。

經濟數據

美國 10 月 CPI 年增率報 7.7%，預期 8.0%，前值 8.2%

美國 10 月 CPI 月增率報 0.4%，預期 0.6%，前值 0.4%

美國 10 月核心 CPI 年增率報 6.3%，預期 6.5%，前值 6.6%

美國 10 月核心 CPI 月增率報 0.3%，預期 0.5%，前值 0.6%

美國上周初領失業金人數報 22.5 萬，預期 22 萬，前值 21.8 萬

美國上周續領失業金人數報 149.3 萬，預期 147.5 萬，前值 148.7 萬

華爾街分析

LPL Financial 首席全球策略師 Quincy Krosby 說：「市場對通膨放緩表示讚賞，並預期開始放緩升息，下月料將升息 2 碼，不過，市場仍需要消化週五公布的密西根大學消費者信心指數。」

Principal Asset Management 首席全球策略師 Seema Shah 認為：「數月來美國通膨首次出現出人意料的下行，不可避免地受股市熱情回應。很明顯的，12 月份很可能升息 2 碼，而不是 3 碼，但在我們看到一系列這類報告之前，暫停升息仍有一段時間。」

Exencial Wealth 分析師 Tim Courtney 表示：「利率仍然在市場上主導一切。隨著 CPI 數字下降，市場現在對賭本輪升息週期即將結束。所以那些對利率敏感的股票表現非常好。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主