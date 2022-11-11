美股重點新聞摘要2022年11月11日

今日操盤前瞻

日本 10 月 PPI

英國 Q3 GDP、9 月工業生產

美國 11 月密大消費者信心

美國安顧問：將向台灣簡報拜習會結果

美國總統拜登和中國國家習近平下周將藉印尼 20 國集團 (G20) 峰會登場的時機，舉行首次面對面「拜習會」，美國國安顧問蘇利文周四 (10 日) 表示，美國將向台灣簡報拜、習兩人的談話內容，讓台灣對美國的支持感到放心。閱讀全文...

10 月晶片交期再縮短 創六年來最大降幅

海納國際集團 (Susquehanna Financial Group) 研究顯示，10 月晶片交貨時間縮短 6 天，是 2016 年以來最大降幅，進一步證明晶片需求正在快速下滑。閱讀全文...

美國 10 月通膨數據報喜後 Fed 兩官員放鴿

繼美國報告顯示 10 月通膨降溫後，兩位聯準會（Fed）官員周四（10 日）相繼表示放緩升息步伐的時刻即將到來，不過仍強調他們遏止高通膨的決心。閱讀全文...

ASML 啟動 120 億歐元股票回購計畫 上調 2025 年財測

半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）周四（10 日）表示，將啟動 120 億歐元（約 122 億美元）的股票回購計畫，該計畫將持續到 2025 年。此外該公司也上調 2025 年財測。消息傳出後艾司摩爾美股盤中股價大漲近 13%。閱讀全文...