幣圈崩盤！幣安放棄收購FTX 比特幣瀉破1.6萬美元

全球最大的加密貨幣交易所幣安 (Binance) 放棄收購加密資產交易所 FTX 的計畫，Sam Bankman-Fried (SBF) 加密貨幣帝國處於崩潰的邊緣，加密貨幣也隨之崩盤，比特幣狂瀉摜破 1.6 萬美元。

幣圈傳奇富豪 SBF 創辦的全球第三大加密貨幣交易所 FTX 爆發擠兌，不得不尋求幣安協助，幣安原有意全資收購 FTX，但短短一日間一切變了調。

幣安週三 (9 日) 聲明指出：「由於公司盡職調查 (due-diligence)，以及有關客戶資金處理不當和美國監管機構涉入調查，公司決定不收購 FTX.com。一開始，我們希望能支持 FTX 的客戶，為其提供流動性，但問題超出我們所能控制或幫助的範圍。」

幣安放棄收購 FTX 比特幣狂瀉破 1.6 萬美元 (圖片：AFP)

市場傳出 FTX 財務黑洞傳出超過 60 億美元，同時還傳出美國證券交易委員會 (SEC) 正在深入調查 FTX ，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 也在調查這家加密貨幣交易所，了解 FTX 如何管理其客戶的資金，以及加密交易所 FTX 和 FTX US 的組織結構。

諸多利空消息震撼幣圈，FTX 代幣 FTT 週二狂瀉超過 75% 之後，週三又再下跌 63%，截稿前，FTT 暫報 2.041 美元。

比特幣暴跌超過 14%，暫報 15895.09 美元，跌破 16,000 美元大關，創下 2020 年 11 月以來新低。同時，以太幣也重摔超過 14%，暫報 1127.77 美元。

與 FTX 關係密切的 Solana 代幣也持續下跌，Solana 週二下跌超過 26% 之後，週三續跌 45%。Alameda Research 是 SBF 擁有的另一家公司，Alameda Research 是 Solana 生態系早期投資機構。

Bernstein 分析師 Gautam Chhugani 週三說：「市場因素，例如提供 SOL 代幣流動性以及在 FTX 交易所支持 Solana 生態系統項目，一直是 Solana 成功的重要驅動力。這在短期內對 Solana 生態系統來說是一個不利事件。」

KBW 分析師指出：「鑑於 FTX 執行長 SBF 對幣圈影響力和 FTX 的規模，我們認為，本週的事件可能會導致消費者對加密產業失去一些信心，超過先前 三箭資本 (3AC)、Celsius 和 Voyager 事件的後果。」

KBW 分析師預測：「如果恐慌蔓延，加密貨幣價格持續下跌的話，一般來說，一般來說，客戶可能需要時間重新獲得對該行業的信任。」