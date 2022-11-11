ASML啟動120億歐元股票回購計畫 上調2025年財測

半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）周四（10 日）表示，將啟動 120 億歐元（約 122 億美元）的股票回購計畫，該計畫將持續到 2025 年。此外該公司也上調 2025 年財測。消息傳出後艾司摩爾美股盤中股價大漲近 13%。

消息公布後，艾司摩爾在阿姆斯特丹的股價勁揚，收漲 9.7% 至每股 544.20 歐元；截稿前，艾司摩爾 (ASML-US) 美股盤中股價大漲 12.89%，每股暫報 552.53 美元。

此外，艾司摩爾在周五（11 日）投資者日前公告表示，預估 2025 年營收介在 300 億至 400 億歐元之間，高於先前預估的 240 億至 300 億歐元。該公司去年的總營收為 186 億歐元。

艾司摩爾表示公司正在進行擴大產能計畫，其訂單數量已超過現有的供應能力並預估未來 10 年訂單將繼續成長。該公司稱儘管目前宏觀環境造成短期不確定性，但預料長期需求和產能呈健康成長。

艾司摩爾預估未來營收還會持續成長，2030 年的營收目標介在 440 億至 600 億歐元，另外也預期在 2026 年把每台成本約 2 億歐元的旗艦極紫外光（EUV）設備年產量從目前的約 60 台增加至 90 台。

艾司摩爾的主要客戶包括台灣的台積電 (2330-TW)(TSM-US)、南韓的三星與 SK 海力士，以及美國的英特爾(INTC-US) 和美光(MU-US)。