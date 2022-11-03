南電Q3毛利率衝破4成 EPS 8.54元再締新猷

IC 載板大廠南電 (8046-TW) 今 (3) 日公布第三季財報，受惠高階載板開始量產，整體產品組合優化，毛利率一舉衝破 4 成，拉抬稅後純益達 55.17 億元，每股稅後純益 8.54 元，雙雙締造新猷，累計前三季達 22.08 元，已超越去年全年 16.38 元。

南電今日也同步公告 10 月營收，達 60.05 億元，不僅刷新同期新高，也是單月營收首度超越 60 億元大關，月增 1.66%，年增 17.7%，累計前 10 月達 529.48 億元，年增 24.42%。

南電第三季營收 171.95 億元，季增 13.22%，年增 21.84%，毛利率 40.76%，季增 1.63 個百分點，年增 9.53 個百分點，營益率 37.49%，季增 2.05 個百分點，年增 10 個百分點，稅後純益 55.17 億元，季增 13.43%，年增 77.2%，每股稅後純益 8.54 元。

南電前三季營收 469.43 億元，年增 25.34%，毛利率 39.08%，年增 12.44 個百分點，營益率 35.39%，年增 12.73 個百分點，稅後純益 142.65 億元，年增 103%，每股稅後純益 22.08 元。

南電指出，儘管全球大環境變動、市場雜音不斷，不過，公司第三季起已量產 5 奈米的新世代高階 IC 載板，同時大尺寸、高層數產品的營收比重也提升，在高值化產品組合優化下，可抵銷消費性電子需求下滑的壓力。