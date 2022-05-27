〈南電股東會〉新產能下半年開出 今年拚四率逐季成長

IC 載板大廠南電 (8046-TW) 今 (27) 日召開股東會，資深副總呂連瑞表示，ABF 載板現今仍持續供不應求，且到 2023 年大方向沒有改變，並預計下半年將再開出新產能，期望今年毛利率、營益率、稅前盈餘與稅後淨利率四率逐季成長。

呂連瑞指出，由於中國因應疫情實施封控，昆山廠 3 月底至 4 月初採取閉環生產，初期還有 75% 的員工可進行生產，不過中後期時，由於供應鏈物流受阻，出現長短料狀況，影響昆山廠 4 月業績，目前則已恢復生產。

展望後市，呂連瑞看好，隨著工廠復工，南電 5、6 月業績可望補上先前缺口，第二季及下半年營收儘管有匯率和季節性變數，仍會力拚逐季成長，努力朝四率逐季提升的目標邁進。

針對各類應用，呂連瑞補充，目前持續觀察客戶需求變化，主要因部分封測廠受封控影響，員工因離開昆山返回老家，筆電、手機等產品需求也受一些影響，不過，南電目前仍以網通營收為主，這兩樣產品營收比重低，影響較小。

南電近期也積極布局車用晶片載板，預估今年車用電子營收比重可從 7-8%、提升至 10%，高效能運算 (HPC) 載板出貨和比重也可增加。

產能擴充規劃，呂連瑞預期，今年昆山廠包括 BT 載板和系統級封裝 (SiP) 新產能可增加 20%、樹林廠和昆山廠 ABF 載板新產能可增加 20%，明年上半年再增加 10%；今年整體集團新產能擴充幅度約 15% 至 18% 左右。