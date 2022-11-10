〈台股盤後〉震盪拉回整理下跌135點 仍站穩5日線

台股今 (10) 日震盪拉回，終場下跌 135.05 點或 0.99%，守住 13500 點，終場指數收 13503.76 點，市場成交值萎縮爲 1908.53 億元，市場專家認為，大盤仍守住 5 日線，在跌深之後，仍具備震盪向上挑戰季線 13939 點的實力。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，今天台股走勢受到美股收黑影響，但盤中跌幅並沒有擴大，反而顯示出低檔承接力道的轉強，在近期台股仍偏向在區間震盪同時，大盤未跌破 5 日線可偏多操作。

台股今天開在 13556.51 點，最高 13559.4 點，最低 13463.85 點，終場指數收在 13503.76 點，較昨日下跌 135.05 點或 0.99%，市場成交值爲 1908.53 億元。

今天台股盤中以 IC 設計股聯發科 (2454-TW) 帶動上揚，此外，生技股也有表現。終場聯發科上漲 10 元或 1.54%，收盤價報 660 元，同時，矽晶圓股中美晶、合晶及環球晶 (6488-TW) 股價都有表現。

今天台股權值股除台積電 (2330-TW) 收盤趺 9.5 元或 2.28%，收盤報 407.5 元外，鴻海 (2317-TW) 收盤跌 2 元 1.95%，以 100.5 元作收，大立光 (3008-TW) 收漲 10 元，或 0.51%，收盤股價報 1965 元

PCB 族群以金像電 (2368-TW) 表現價漲量增，收盤報 94 元，較昨日上漲 2 元。ABF 載板廠欣興 (3037-TW) 上漲 2 元以 147 元作收，南電 (8046-TW) 下跌 1 元，以 233.5 元作收，景碩 (3189-TW) 下跌 0.5 元以 113 元作收。

貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW) 收漲 2.5 元，收盤報 151 元，陽明 (2609-TW) 下跌 0.2 元，收盤價報 64.3 元，萬海 (2615-TW) 收盤報 74.4 元，較昨日上漲 24.4 元。

證券分析師黃漢成指出，以目前的台股位階來看，趨勢仍是震盪向上格局，將進一步挑戰季線 13939 點。