研究機構：蘋果將需數年時間才能遠離依賴中國 實現供應鏈多元化

受中國防疫清零政策影響，蘋果 (AAPL-US) 的半導體供應鏈受害，iPhone 產量減少。Counterpoint Research 認為，蘋果雖然正試圖將供應鏈多元分散，以減少衝擊，但無法立即達成。

Counterpoint Research 研究主管 Jeff Fieldhack 表示，蘋果將需要數年時間，才能將供應鏈分散，未來幾年 iPhone 主要仍會在中國生產。

蘋果周日發布聲明，證實因鴻海鄭州廠受到嚴格防疫管制的影響，iPhone 14 Pro/Pro Max 產能大幅減少。

蘋果一直在將其設備組裝產線從中國轉移，並在印度和越南等國開設工廠，Fieldhack 指出，儘管有些產品已經在印度等國家組裝，但數量「非常非常少」。

這也意味著，消費者想要拿到大受歡迎的 iPhone 14 機種，將免不了較長時間的等待。

根據摩根大通分析師 Samik Chatterjee 在周日發布的報告，目前在蘋果網站下訂單後，需要 31 天才能收到 iPhone 14 Pro，而較便宜的 iPhone 機型的平均交貨時間為 2 天。

Counterpoint Research 估計，由於鄭州的中斷，未來幾周主要 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 機型的產量將下降 10%。

Fieldhack 表示，他相信蘋果會藉由縮短供應鏈的時間線或加快發貨速度，盡其所能盡可能多地發貨。

Constellation Research 董事長兼首席分析師 Ray Wang 表示，好消息是，蘋果並不完全依賴硬體。不過，由於人們最想要的仍是高端 iPhone，如果鄭州廠持續遭遇封鎖，就仍將遇到麻煩。

市場研究公司 TrendForce 上周表示，調查發現鄭州工廠產能利用率現在約為 70%，因此將 iPhone 的單季出貨量預測值，在之前 8000 萬支的基礎上，減少 200 至 300 萬支。

蘋果今年以來股價不振，已下挫近 20%，周三續跌 3.32%，收在 134.87 美元。