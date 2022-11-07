小摩：蘋果預警iPhone 14出貨 本身其實也是個利多

如果說蘋果 (AAPL-US) 最新發布針對 iPhone 生產的預警有什麼正面積極意義的話，那就是對經濟衰退的擔憂並沒有阻止人們搶著購買 1000 美元以上的新機型，而且還得等待數周才能買到。

摩根大通分析師查特吉 (Samik Chatterjee) 在給客戶的報告中寫道，「供應鏈挑戰在過去幾年中屢見不鮮，但很少有證據能證明，設備運輸延遲對一個產品周期對跨季銷售有任何影響。 」

他解釋說：「在硬體產品組合中，iPhone 供應推出對需求的破壞最少，因為消費者願意等待交貨；預計延後的出貨將推遲到 2023 年第 2 財季底，甚至更晚。」

蘋果公司周日 (6 日) 晚間宣布，中國鄭州的疫情限制正在影響 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 生產基地的運作，這讓市場感到驚訝。

《彭博》報導，需求疲軟也是一個因素，即使這家科技巨頭重申需求仍然強勁。

聲明指出：「我們繼續看到 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 機型的強勁需求。」「但是我們現在預計 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的出貨量將低於之前的預期。」

蘋果股價在周一 (7 日) 盤前交易下跌 1%。

查特吉維持蘋果的「跑贏大盤」評級不變，目標價為 200 美元，但警告華爾街分析師對本季的預估風險加大。他補充說，這個消息不太可能說明最新一代 iPhone 在 2023 年的表現將低於預​​期。

他寫道，「我們在業務的幾個方面以及投資人仍然低估的財務方面看到上行空間，也就是該公司向服務業的轉型、安裝基礎的成長、技術領先地位以及圍繞資本部署的選擇性。所有這些共同引領著我們預計其享有兩位數的獲利成長和對股票的適度重新評級。」