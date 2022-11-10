重磅CPI數據今晚登場!花旗、貝萊德銀行傳裁員潮!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 02 分)：

■道瓊指數：上漲 53 點，漲幅 0.16% 至 32580。

■那斯達克 100 指數：上漲 38.00，漲幅 0.35% 至 10868.75。

■標普 500 指數：上漲 7.25，漲幅 0.19% 至 3762.75。

【今日總經數據】今晚 9 點半美國勞工局公布美國 10 月 CPI 數據，目前市場預期年增率將自 8.2% 下降至 8%。核心通膨年增率則自 6.6% 些微下滑至 6.5%。

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二、美股盤前關注重點

1. 花旗 & 巴克萊銀行也報裁員潮：不只科技巨頭爆出裁員潮，金融巨頭花旗以及巴克萊銀行也爆出裁員潮。今年以來股市自高點回落，交易活動低迷下金融巨頭也紛紛裁員。總部位於紐約的花旗集團本週將解雇大約 50 名交易員，另外總部位於倫敦的巴克萊銀行本也將其銀行和交易部門裁減了 200 個職位

2. 阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 抗癌藥季度銷售超預期：阿斯特捷利康在其主要抗癌藥的銷售幫助下，第三季度利潤和收入皆超過分析師預期，且上調全年獲利預期。阿斯特捷利康第三季度總收入達 109.8 億美元，EPS 達 1.67 美元，雙雙超出分析師預期。阿斯特捷利康主要的抗癌藥物 Tagrisso 和 Imfinzi 銷售超預期，讓公司在腫瘤學產品組合銷售增長 24%。其中 Tagrisso 創 14 億美元營收，Imfinzi 也創下 7.37 億美元季度收入。

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